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«Диасофт» представит на онлайн-конференции CNews кросс-индустриальный продукт для realtime-мониторинга бизнес-процессов

Интеграция Бизнес-приложения

28 апреля 2020 года CNews проводит онлайн-конференцию «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике». «Диасофт» выступит партнером мероприятия.

Илья Петров и Николай Сырцев (продуктовое направление «Операционный фронт и CRM» компании «Диасофт») впервые представят финансовому сообществу продукт Business Sensor, разработанный на базе новейших технологий для realtime-мониторинга бизнес-процессов организации любого масштаба и объема данных.

Новый продукт «Диасофт» сочетает в себе простоту и удобство интерфейса, передовые технологичные инструменты для сбора, хранения и обработки данных и при этом не требует широкомасштабного внедрения – он может быть встроен в интерфейс любого веб-приложения – быстро, легко и без существенных затрат.

Business Sensor в режиме реального времени отслеживает ход бизнес-процессов на конкретных участках работы, вовремя реагирует на возможные сбои и посылает сигналы пользователям, которые, в результате, могут быстро принять меры для устранения проблем.

Эксперты «Диасофт» отмечают широкую область применения продукта – он может решать любые задачи, лежащие в сфере мониторинга бизнес-процессов, в том числе, может выступать единой сквозной системой мониторинга с различным уровнем детализации общих данных, стать универсальным инструментом для топ-менеджмента, руководителей различных уровней, специалистов предприятий и финансовых организаций.

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