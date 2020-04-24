Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux версии 8.2

Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.2 (RHEL), новейшую версию ведущей Linux-платформы корпоративного класса и основополагающего продукта линейки решений компании для гибридного облака. Red Hat уверена, что для решения актуальных задач ИТ-индустрии, вызванных глобальным кризисом, операционная система должна не «просто работать», а содействовать в стабилизации операций, сохраняя производительность, достаточную для поддержки инновационных решений.

Red Hat Enterprise Linux 8.2 создана для работы в условиях гибридных облачных вычислений и располагает эффективными инструментами для решения вышеуказанных задач – в дополнение к обеспечению надежности, стабильности и готовности к запуску, которым RHEL обязана званием ведущей корпоративной Linux-платформы. Новая версия платформы позволяет организациям получить дополнительные возможности в рамках их текущих подписок RHEL благодаря следующим обновлением. Новой системе умного мониторинга и управления в рамках сервиса Red Hat Insights. Расширенному пулу инструментов для работы с контейнерами. Усовершенствованному пользовательскому опыту как для новичков платформы, так и Linux-экспертов.

В условиях всемирной борьбы с пандемией Covid-19 все больше ИТ-организаций работают удаленно или сокращенным коллективом. Сегодня ИТ-специалисты испытывают особенно острую необходимость в инструментах для осуществления мониторинга, управления и анализа базовых компонентов программных стеков, вне зависимости от размеров, масштабов, сложности и физического местоположения вычислительных ресурсов гибридных или мультиоблачных сред. Благодаря Red Hat Insights операционная система Red Hat Enterprise Linux позволяет наладить систему интеллектуального обнаружения, диагностики и устранения потенциальных проблем до того, как они начнут негативно сказываться на работе производственных систем.

Решение для проактивного сопровождения и управления рисками безопасности Red Hat Insights доступно в рамках подписки Red Hat Enterprise Linux начиная с версии 6.4. В последней версии RHEL этот сервис получил ряд новых функций и возможностей.

Расширенные возможности контроля показателей ИТ-безопасности, соблюдения нормативных требований и операционной эффективности помогают сократить число ручных операций и увеличить производительность при управлении большими сложными средами, одновременно повышая безопасность и комплаенс во всех используемых средах.

Новые службы политик и патчей помогают определить и контролировать внутренние политики безопасности организации и самостоятельно задавать применимость обновлений ПО и исправлений безопасности к конкретным экземплярам Red Hat Enterprise Linux.

Сервис отслеживания расхождений (drift service) помогает ИТ-специалистам контролировать дрейф системных конфигураций для снижения уровня сложности и ускоренного устранения неполадок.

Кроме того, Red Hat Enterprise Linux 8.2 получила ряд обновлений в области мониторинга и производительности.

Усовершенствованный механизм управления ресурсами Control Groups (cgroups) v2 позволяет эффективно ограничивать расход оперативной памяти за счет резервирования и установления порогов/лимитов (floors/limits) для предотвращения избыточного потребления памяти системными процессами, предотвращая сбои и падение производительности.

Расширенные возможности оптимизации чувствительных к производительности рабочих нагрузок с помощью политик NUMA и sub-NUMA.

Performance Co-Pilot (PCP) 5.0.2 с новыми агентами для Microsoft SQL Server 2019 обеспечивает сбор и анализ расширенного набора метрик SQL Server для более точной настройки СУБД и ОС.

SaaS-инструментарий Red Hat subscription watch упрощает контроль и управление подписками Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift Container Platform в гибридных облаках.

Контейнеризация рабочих нагрузок прокладывает путь к цифровой трансформации и облачному будущему, при этом корпоративные инструменты для построения таких приложений должны как поддерживать новейшие инновации, так и обеспечивать стабильный жизненный цикл. Red Hat Enterprise Linux 8.2 включает обновленный пакет контейнерных инструментов Red Hat со сроком поддержки 24 месяца. Кроме того, для обеспечения дополнительного уровня и безопасности в RHEL 8.2 доступны контейнеризированные разновидности Skopeo и Buildah (в версии Tech Preview), позволяющие выполнять сборку контейнеров внутри контейнеров.

С целью повышения безопасности контейнерных нагрузок Red Hat Enterprise Linux 8.2 представляет новый инструмент Udica, который значительно упрощает создание настраиваемых контейнерно-ориентированных политик безопасности SELinux. Udica может избирательно применяться к рабочим нагрузкам и позволяет снизить риски выхода процессов за пределы своего контейнера, что приводит к проблемам для других контейнеров или самого хоста.

Red Hat Enterprise Linux 8.2 также получил следующие обновления на уровне Red Hat Universal Base Image. OpenJDK и .NET 3.0 – предоставляют разработчикам больше опций при создании облачных приложений, готовых к сертификации Red Hat. Упрощенный доступ к исходному коду, связанному с конкретным образом, с помощью всего одной команды – облегчает партнерами Red Hat выполнение условий лицензирования open source.

Поскольку Linux сохраняет и укрепляет лидерские позиции как ключевое решение для корпоративных ИТ-систем, в Red Hat Enterprise Linux 8.2 особое внимание уделено снижению порога вхождения для новых и уже существующих пользователей. Для большего удобства и простоты использования, а также для повышения качества пользовательского опыта при работе с ОС было внедрено следующее.

Регистрация подписки Red Hat Enterprise Linux непосредственно при установке ОС облегчает ввод в строй новых систем.

Опциональная активация Red Hat Insights во время установки упрощает подключение этого сервиса к новым система RHEL.

Непрерывное совершенствование и контроль жизненного цикла Red Hat Enterprise Linux с тестированием обновлений поверх предыдущих версий ОС в рамках Red Hat Insights помогает провести обновление. Инструмент Convert2RHEL обеспечивает перенос на Red Hat Enterprise Linux рабочих нагрузок с неподдерживаемых клонов RHEL, таких как CentOS.

Система Red Hat Enterprise Linux 8.2 в скором времени появится в общем доступе на портале Red Hat Customer Portal.

Стефани Чирас (Stefanie Chiras), вице-президент Red Hat и руководитель направления Red Hat Enterprise Linux, отметила: «В настоящий момент перед ИТ-организациями встала необходимость выполнять больший объем работ, используя технологии из обычного программного стека компании. Они должны обеспечивать стабильность операций и доступность сервисов, зачастую работая в удаленном режиме или ограниченным составом, при этом не отказываясь от ранее определенных технологических стратегий. Red Hat Enterprise Linux 8.2 решает эти и многие другие задачи, предлагая проактивный интеллектуальный мониторинг и готовые к работе контейнерные инструменты. Они позволяют ИТ-специалистам эффективно решать критически важные вызовы сегодняшнего дня, сохраняя при этом готовность вернуться к выстраиванию облачного будущего, когда появится возможность».

Стив Шорт (Steve Short), руководитель направления UNIX-платформ, Kingfisher PLC, сказал: «Сборка серверов, которые настроены оптимальным образом, полностью готовы к работе и защищены с первого же дня – приоритетная потребность нашей ИТ-организации. Red Hat Enterprise Linux и сервис Red Hat Insights предоставляют нам такую возможность, позволяя развертывать сервера, которые могут использоваться немедленно и полностью отвечают нашим требованиям».