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Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Страховой брокер Odlar Yurdu представил пользователям Азербайджана многофункциональное мобильное приложение SigortApp, в котором внедрена технология распознавания документов Smart IDReader. Приложение SigortApp позиционируется как «страховая компания в кармане» и предоставляет клиентам возможность оформления договоров услуг регионального страхового рынка в режиме «одного окна». Применение технологии Smart IDReader позволяет автоматически вносить клиентские данные и данные об объекте страхования при оформлении страхового полиса.

SigortApp – первое на рынке Азербайджана мобильное приложение, с которым можно не выходя из дома осуществлять практически все виды страхования: автомобиля, недвижимости, здоровья и жизни, путешествий. Встроенная система распознавания на основе компьютерного зрения Smart IDReader позволяет приложению распознавать удостоверяющие личность документы и свидетельство о регистрации транспортного средства Азербайджана. Для ввода данных в форму договора пользователю достаточно показать документы камере мобильного телефона или сфотографировать их.

Автоматическое заполнение форм значительно упрощает и ускоряет работу с приложением для клиентов: весь процесс оформления договора страхования и получение электронного полиса займет не более 3 минут. При этом Smart IDReader выполняет распознавание на телефоне клиента и никогда не передаёт персональные данные на обработку в сторонние сервисы. Электронный страховой полис становится доступным клиенту непосредственно в смартфоне.

«При разработке функционала приложения мы руководствовались принципом «Просто и Доступно», - сказал исполнительный директор Odlar Yurdu Рамиль Абдулаев. - Распознавание документов и заполнение полей договора является очень важным шагом, так как именно от того, как будет реализовано внесение данных в документ, все ли поля будут правильно заполнены, зависит будущее взаимодействие с клиентами. Автоматизация процесса направлена на минимизацию возможных ошибок и неточностей при внесении данных в договор. Решение Smart IDreader полностью отвечает нашим нуждам, обеспечивая необходимую скорость и точность распознавания. Внедрение технологии распознавания в наше приложение делает его по-настоящему передовым и не имеющей аналогов на национальном рынке».

«Сегодня недостаточно создать приложение, важно сделать его удобным, понятным, быстрым и безопасным. В этом плане мы делаем все возможное, чтобы технологии распознавания обеспечивали безопасность обработки персональных данных и помогали нашим клиентам становиться лидерами, предлагая по-настоящему инновационные решения за счет высокого качества и скорости распознавания данных», - отметил генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

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