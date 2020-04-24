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Astra Linux и «Нанософт» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Интеграция Системное ПО

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве в рамках программы поддержки производителей оборудования и программного обеспечения Ready for Astra Linux.

Участие в партнерской программе Ready for Astra Linux предполагает подготовку готовых комплексных решений, которые полностью отвечают необходимым российским стандартам и требованиям регуляторов по защите информации. Платформенные технологические стеки как никогда актуальны для отечественного рынка, поскольку позволяют заказчикам в процессе реализации своих проектов, в том числе при выполнении планов по импортозамещению, избежать временных и финансовых затрат на проверку совместимости и интеграцию продуктов.

Соглашение с компанией «Нанософт» является стратегически важным шагом в расширении экосистемы операционных систем Astra Linux. Технологическое партнерство – самый эффективный и быстрый путь обеспечить совместимость программных продуктов разработчиков, что позволит компаниям усилить позиции на рынке и увеличить количество пользователей, считают в Astra Linux.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с компанией "Нанософт". Работы по адаптации наших решений уже ведутся. Запуск nanoCAD в среде ОС Astra Linux с официальным подтверждением корректности их совместного функционирования открывает широкие возможности для промышленного использования систем автоматизированного проектирования на отечественной операционной системе. Таким образом можно будет закрыть вопрос по импортозамещению рабочих мест конструкторов как в небольших бюро, так и в госкорпорациях», — отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

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