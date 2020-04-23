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«Техносерв Cloud» запустил новую услугу «Управление инфраструктурой в облаке»

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о запуске услуги по управлению ИТ-инфраструктурой клиента в облаке.

В рамках новой услуги «Техносерв Cloud» осуществляет полный спектр работ по настройке, администрированию и поддержке информационного комплекса заказчика. Специалисты облачного провайдера производят аудит и оценку текущей инфраструктуры клиента, прорабатывают архитектуру решения в рамках стандартной или гибридной облачной модели, а затем осуществляют миграцию в облако. «Управление инфраструктурой в облаке» будет обслуживать виртуальный дата-центр (IaaS), операционные системы, продукты Microsoft, прикладное ПО и СУБД.

Услуга имеет ряд преимуществ: позволяет сократить операционные расходы, увеличить уровень поддержки сети и ее надежности без увеличения штата организации, упростить доступ к новым продуктам и технологиям, а также помогает сосредоточить усилия ИТ-специалистов на решении стратегических задач. Кроме того, она предполагает непосредственное взаимодействие администраторов приложений клиента с инженерами облачной платформы. Это значительно увеличивает скорость реакции, решения комплексных задач и гарантирует максимальную доступность и производительность бизнес-приложений клиента при едином SLA. Обслуживание и поддержка ИТ-системы заказчика осуществляется круглосуточно.

«Бизнес все чаще отдает предпочтение облачным технологиям, спрос на них увеличивается. Мы продолжаем совершенствовать наше облако и расширять продуктовую линейку − запускать сервисы, которые наиболее полно отвечают задачам наших клиентов. Новая услуга для администрирования, управления и поддержки инфраструктуры заказчика в облаке позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру компании. Благодаря ей компании могут сократить эксплуатационные издержки и существенно сэкономить административные ресурсы», – сказал Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

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