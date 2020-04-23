Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR рассказала о цифровой трансформации нефтегазодобывающих операций. Решение SAP UFAM объединит производственные процессы в одной системе и будет интегрировано в цифровое ядро предприятия – SAP ERP. Старт промышленной эксплуатации UFAM запланирован на июнь 2020 г.

«SOCAR стремится использовать передовые технологии в бизнес-процессах и на производстве, задает отраслевые стандарты нефтедобычи и поддерживает государственный курс на цифровизацию экономики, – сказал Яшар Лятифов, вице-президент по разработке месторождений SOCAR. – Внедрение платформы UFAM позволит консолидировать разрозненные данные из различных производственных систем, осуществлять интегрированный анализ для обеспечения работы скважин в соответствии с утвержденным потенциалом, а также оптимизировать геолого-технические мероприятия».

Проект по созданию единого источника данных, который позволит осуществлять интегрированное планирование, моделирование, анализ и мониторинг всех процессов нефтедобычи, реализуется командой сотрудников SOCAR, Caspian Innovation Center, SAP Digital Business Services и OIS.

На первом этапе были разработаны решения по основным бизнес-процессам, данным и их интеграции с системами-источниками измерений SOCAR, корпоративным хранилищем данных и цифровым ядром SAP ERP. Проведена реализация в системе согласованных алгоритмов и тестирование решения на двух нефтегазодобывающих управлениях. Продемонстрирована функциональность платформы по подбору геолого-технологических мероприятий, анализу работы скважин, интегрированному моделированию и планированию производственного процесса. На сегодняшний день завершено обучение ключевых пользователей. Назначены ответственные специалисты SOCAR по разным группам данных для их проверки и загрузки в систему.

Запуск платформы в промышленную эксплуатацию позволит SOCAR добиться следующих целей: стандартизированный подход к планированию обеспечит учет работ всех производственных служб, влияющих на добычу, что в значительной мере снизит внутрисуточные недоборы; в подсистеме интегрированного моделирования будет реализована постоянно действующая модель актива для поддержки принятия решений и расчета статической и динамической модели ограничений; в панели мониторинга на карте в режиме реального времени будут отображены все бизнес-объекты (скважина, трубопровод, наземное оборудование, объекты энергетики и т.д.) с представлением их паспортных, целевых и текущих параметров работы.

«SAP UFAM – первый продукт, разработанный в СНГ и включенный в глобальный прайс-лист SAP. Это значит, что решение соответствует высоким международным стандартам и отвечает локальным потребностям клиента. Система учитывает в своей работе множество показателей, от пласта до узла сдачи нефти, что позволяет трансформировать производственные процессы, – отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS. – Мы рады, что в течение 10 лет SOCAR выбирает решения SAP для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для всей страны».



Другие материалы рубрики

РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет

ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили
Показать еще

Наука

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной
Показать еще
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий