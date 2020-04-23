«Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных

Розничная сеть «Магнит» перешла на модернизированную площадку аналитической обработки больших данных, ядром которой являются технологии Oracle. Платформа аккумулирует информацию о более чем 20 тыс. магазинах разных форматов компании, а также о поведении покупателей в рамках программы лояльности, сведения из клиентских приложений и колл-центра, распределительных центров и другие. Новые технологии позволят «Магниту» начать персонифицированную коммуникацию с покупателями, а также оптимизировать ключевые бизнес-функции с использованием продвинутой аналитики и больших данных.

Обновление платформы включало запуск компонентов для работы с большими объемами данных, использования продвинутой аналитики и машинного обучения, а также ускорения захвата и транспортировки информации от систем-источников.

Теперь аналитические массивы покупательских данных «Магнита» дополняет кластер серверов с графическими процессорами для выполнения «тяжелых» вычислений, таких как алгоритмы на нейронных сетях. Ускорение доставки информации до аналитической платформы обеспечивается хабом данных, построенным на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata, технологиях Oracle Database и Oracle GoldenGate. Хаб с использованием событийной модели будет захватывать сведения от всех систем источников, выполнять проверки качества информации, и предоставлять консолидированные данные с минимальной задержкой пользователям. Это позволит использовать данные в режиме близком к реальному времени. С платформой будут работать около 200 аналитиков компании.

Модернизированная платформа позволит в разы увеличить скорость создания аналитических продуктов, оперативно масштабировать уже готовые решения, такие как новый промопрогноз, управление доступностью товара на полке, проекты по аналитике категорийного менеджмента и цепочек поставок, а также обогащать клиентский профиль и улучшать персональные предложения. В реализации проекта использовались технологии Nvidia и Hadoop.

«Магнит» завершил масштабирование программы лояльности в середине февраля текущего года. Сегодня ее активными участниками являются 30 млн человек. Компания уже накопила и проанализировала объем данных о значительной части покупателей, которого достаточно для перехода к адресной цифровой маркетинговой активности. «Магнит» стремится сделать процесс сбора сведений и аналитики «сквозным», начиная от выявления предпочтений и заканчивая реакцией покупателей на предложения. Например, компания уже может отслеживать «переключения» клиентов на другие товары, если нужного на полке не оказалось, и в перспективе будет информировать покупателей о поступлении необходимой продукции.

Кроме анализа поведения клиентов, «Магнит» будет активно использовать новую платформу для прогнозирования промоактивностей, оптимизации категорийного менеджмента, ценообразования. Также розничная сеть продолжит реализацию проекта «Эффективный мерчендайзинг», в рамках которого создаются алгоритмы оценки вероятности отсутствия товаров на полке, определения виртуального остатка продукции на складе и выявление других причин аномалий в продажах. Компания уже делится этой аналитикой с поставщиками, что приводит к росту совместных продаж.

«Новая платформа обработки данных, запущенная на Oracle Exadata, стала своевременным шагом и позволит нам оперативно развернуть уже существующие аналитические продукты, а также ускорить разработку новых. Все это поддержит дальнейшее развитие компании в сторону клиентоориентированности и повышения эффективности бизнес-процессов с использованием продвинутой аналитики и больших данных», — сказал директор департамента аналитики и управления данными розничной сети «Магнит» Артем Алексеев.

«Мы приветствуем "Магнит" в числе наиболее инновационных компаний, стремящихся принимать решения на основе данных. Оптимизированные программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata и Oracle Big Data Appliance обеспечивают выход на новый уровень производительности и обработки данных, — отметил Алексей Курочка, директор Oracle Systems в России и СНГ. — Мы уверены, что передовые подходы компании к работе с большими данными позволят крупнейшей розничной сети достигать бизнес-целей и повышать лояльность покупателей».