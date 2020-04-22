Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070

Xerox объявила о начале продаж полноцветной ЦПМ начального уровня Xerox PrimeLink C9070. Новая машина разработана для промышленного применения.

Благодаря своей гибкости ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 способна удовлетворить все основные потребности небольшого полиграфического производства. 10-дюймовый сенсорный экран облегчает доступ к основным функциям, а также облачным и производственным приложениям, которые автоматизируют рабочие процессы.

«Создавая Xerox PrimeLink C9070, мы стремились добиться максимальной надёжности и прорывных характеристик по всем показателям, — сказал Терри Антинора, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Workplace Solutions компании Xerox. — Это новое поколение промышленных ЦПМ начального уровня, с которым Xerox укрепит свою ведущую позицию в сегменте».

За минуту Xerox PrimeLink C9070 может отсканировать 270 оригиналов или напечатать 70 цветных страниц. Причём даже на такой скорости качество не снижается. ЦПМ обладает лучшими в своём классе характеристиками, обеспечивая разрешение цветной печати 2400x2400 dpi, безупречную передачу мелких деталей, плавные градиенты и точное цветовоспроизведение.

Важные преимущества Xerox PrimeLink C9070 для типографий — возможность печати на плотных материалах до 350 г/кв. м и поддержка удлинённого формата до 660 мм, который позволяет производить баннеры, книжные обложки и календари. Машина может быть дополнена различными устройствами подачи и послепечатной обработки. ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 оснащена системой автоматизации настроек печати Simple Image Quality Adjustment (SIQA) и контроллерами EFI, что позволяет операторам быстрее добиваться стабильно высокого качества даже при большом потоке разнородных заданий.

Новинка поддерживает технологию Xerox Adaptive CMYK Plus, которая позволяет печатать дополнительными цветами. Аналогичная опция доступна для ЦПМ Xerox Color C60/C70.

ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 уже доступна для заказа в России.

«Установив нашу новую машину, салоны оперативной печати получат внушительный набор инструментов, позволяющих быстро и качественно выполнять заказы с минимальной нагрузкой на оператора, — сказал Алексей Агарков, менеджер по развитию бизнеса компании Xerox Россия. — В то же время корпоративные типографии смогут самостоятельно печатать на Xerox PrimeLink C9070 большие объёмы яркой и красочной полиграфической продукции профессионального уровня».