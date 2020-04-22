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«Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сибур» продолжает выпускать и использовать на своих предприятиях оборудование промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки, которое заменяет рутинный труд сотрудников и делает опасные зоны предприятий максимально безлюдными.

На производстве пиролиза «Запсибнефтехима», крупнейшего нефтехимического завода в России, компания разместила 190 датчиков контроля температуры теплоспутников, ExT. Теплоспутники – это системы подачи пара на узлы установок, которые необходимо нагревать. Датчик ExT был анонсирован в октябре 2019 года во время визита Дмитрия Медведева в корпоративный центр «Сибура». Тогда, чтобы проверить работу датчика, его нагрели, и система отреагировала характерным сигналом. Теперь пилотная партия датчиков успешно отработала весь зимний период в низких температурах, характерных для Тюменской области.

Раньше температура в трубах измерялась сотрудниками производства вручную на регулярных обходах. Теперь информация о состоянии теплоспутников регулярно поступает в операторную с датчиков промышленного интернета вещей, что позволяет отказаться от тысяч человеко-часов, затрачиваемых на регулярные проверки. Комплекс «Запсибнефтехим» был спроектирован с высокой долей автоматизации и одним из самых высоких в мире уровней производительности труда среди производств базовых полимеров. Промышленный интернет вещей, интегрированный с производственными системами и предиктивными моделями, – один из инструментов цифровой трансформации, который позволяет автоматизировать ручной рутинный труд и накапливать данные для принятия наиболее эффективных и оперативных решений и реализации концепции data driven.

Василий Ежов, владелец продукта промышленный интернет вещей, «Сибур», отметил: «Это работает, как оповещения в OutLook, например. Когда датчик передаёт информацию в систему, мы видим в интерфейсе список событий с разным уровнем критичности: слишком высокая температура, садится батарея – и пока оператор не отреагирует, событие будет оставаться «непрочитанным» и будет звучать сигнал. При стандартном режиме работы датчика батареи хватает на 5 лет. Все настройки датчика можно проводить удалённо через приложение, которое разработала наша внутренняя команда».

Датчики специально разработаны для контроля температуры агрегатов в суровых климатических условиях на предприятиях нефтегазохимического сегмента. Показания температуры, измеряемые выносным сенсором различной формы, передаются по протоколу LoRaWAN. После пуска производства пиролиза «Запсибнефтехима» прошлым летом объект приобрёл статус зоны повышенной опасности. Поэтому датчики, размещённые на теплоспутниках, обладают необходимой в данных условиях взрывозащитой, то есть не могут стать источником искры, выдерживают температуру в диапазоне от -56 до +50 С0, что важно для оборудования, находящегося на открытых установках. IIoT-оборудование «Сибура» имеет соответствующий сертификат взрывозащиты и устойчивости к низким температурам. При этом датчики могут измерять температуру оборудования в диапазоне от -55 +125 С0. Для контроля более горячих агрегатов будет применяться специальная версия нового датчика контроля температуры и вибрации, который уже разрабатывается и тестируется «Сибуром» и начнёт использоваться в этом году.

Датчик контроля температуры ExT создан техническими специалистами «Сибура» совместно с российской компанией «М-Плата». Высокая доля отечественных комплектующих позволила сохранить его небольшую стоимость, несмотря на кризис и рост бивалютной корзины.

Александр Головлёв, генеральный директор «М-Плата», отметил: «Устройство является полностью российской разработкой, над созданием которой совместно работали инженеры нашей компании и «Сибура». В ценовом объёме комплектующих, из которых собирается датчик, удалось перейти к использованию отечественных комплектующих в существенной доле, что, во-первых, существенно снизило стоимость изделия, а во-вторых, делает продукт менее зависимым от валютной рыночной конъюнктуры. На наш датчик получены все необходимые сертификаты, которые позволяют использовать устройство в самых жёстких климатических условиях и во взрывоопасных зонах».



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