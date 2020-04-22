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Сеть «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания розничных точек с помощью Okdesk

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница

Сеть магазинов и аптек «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания около 200 своих розничных точек с помощью helpdesk-системы Okdesk. Благодаря этому исключена потеря заявок на ремонт, стало возможным оценивать работу техподдержки, значительно упростилось взаимодействие с подрядчиками по обслуживанию.

По мере развития бизнеса компания «Петровский» столкнулась с проблемами техподдержки своих розничных точек. Причины были типовыми для отрасли: специалисты сервисной службы вели учет обращений из магазинов и аптек в Excel, вручную переносили данные по заявкам, чтобы сформировать заказ-наряды. Эти документы в распечатанном виде специалисты распределяли по исполнителям.

В результате заявки на обслуживание и ремонт терялись, а информация по ним в Excel порой не обновлялась. При этом у руководства компании не было возможности анализировать и оценивать работу как внутренних сотрудников техподдержки, так и подрядчиков, которые привлекались по ряду направлений.

Эти проблемы розничная сеть «Петровский» решила с помощью Okdesk. Система позволила полностью автоматизировать учет заявок по обслуживанию и ремонту, тем самым исключив риск их потери.

Полученные обращения теперь распределяются по исполнителям в автоматическом режиме. Благодаря этому специалистам сервисной службы компании уже не нужно распечатывать заказ-наряды.

Всю работу по заявкам, включая фиксацию выполненных активностей, исполнители ведут в мобильном приложении. Все дополнительные данные и фотоотчеты по каждому обращению исполнители вносят в Okdesk тоже через мобильные устройства.

Благодаря helpdesk-системе руководство компании «Петровский» контролирует, анализирует и оценивает работу каждого сотрудника техподдержки.

Учитывая распределенность сети и количество сервисных направлений, «Петровскому» было важно автоматизировать взаимодействие с подрядчиками. Этого удалось добиться благодаря интеграции аккаунтов Okdesk «Петровского» и подрядчиков. Теперь «Петровский» не только контролирует работу сервисных компаний, но и анализирует результаты сотрудничества с ними.

«В целом система Okdesk позволила повысить прозрачность работы для всех участников процесса обслуживания наших розничных точек, – отметил ИТ-директор компании "ТФ Петровский и К" Алексей Афанасов. – Программа также повысила уровень взаимодействия между нашими отделами. По сути, Okdesk превратился у нас в систему “одного окна”. В программу поступают заявки не только на технические работы или сантехников и дворников, но даже на подбор персонала, покупку инвентаря и тому подобное. В итоге на техническую поддержку сейчас приходится лишь 20 - 25% заявок».

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