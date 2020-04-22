SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER

«Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив электронных документов.

Если удобнее личный кабинет СБИС, модуль выгрузит туда все данные из SAP. Обмен данными защищен благодаря безопасному соединению HTTPS с поддержкой шифрования.

Интеграция СБИС и SAP стабильна и безопасна с модулем СБИС SAPPER. Это подтверждает Центр интеграции и сертификации SAP.

Крупные международные компании используют SAP ERP для внутренних процессов. Электронные документы от контрагентов приходят по другим системам. Если их надо согласовать или передать внутри компании, загрузка в SAP отнимает время. Модули интеграции ускоряют и упрощают обмен файлами между SAP и программами электронного документооборота.

Компания «Тензор» - российский IT-холдинг, оператор электронного документооборота, оператор фискальных данных, федеральный удостоверяющий центр, сертифицированный EDI-провайдер, поставщик и сервисный центр контрольно-кассовой техники.