Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Тензор» создала СБИС SAPPER, чтобы клиенты не переключались между системами, а работали в одном привычном интерфейсе. Для тех, кто предпочитает SAP, SAPPER выполняет функции транспортной службы и ведет архив электронных документов.

Если удобнее личный кабинет СБИС, модуль выгрузит туда все данные из SAP. Обмен данными защищен благодаря безопасному соединению HTTPS с поддержкой шифрования.

Интеграция СБИС и SAP стабильна и безопасна с модулем СБИС SAPPER. Это подтверждает Центр интеграции и сертификации SAP.

Крупные международные компании используют SAP ERP для внутренних процессов. Электронные документы от контрагентов приходят по другим системам. Если их надо согласовать или передать внутри компании, загрузка в SAP отнимает время. Модули интеграции ускоряют и упрощают обмен файлами между SAP и программами электронного документооборота.

Компания «Тензор» - российский IT-холдинг, оператор электронного документооборота, оператор фискальных данных, федеральный удостоверяющий центр, сертифицированный EDI-провайдер, поставщик и сервисный центр контрольно-кассовой техники.



Другие материалы рубрики

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий