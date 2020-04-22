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Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Visiology объявила о том, что новая версия российской аналитической платформы Visiology 2.16 отличается, в первую очередь, новым способом загрузки и создания модели данных. Это позволит комбинировать загрузку нормализованных и денормализованных данных, обогащать измерения информацией из новых таблиц, не меняя уже загруженные таблицы, а также легко объединять данные из системы сбора и автоматически загруженные данные. Кроме того, обновления помогут значительно снизить затраты на внедрение системы в части загрузки данных.

«Изначально аналитики могли использовать в платформе Visiology только схему данных "звезда" (Star Schema) - де-факто стандарт для хранилищ данных. Однако сейчас, с трендом на демократизацию аналитики, необходима и быстрая работа с простыми табличными данными. В новой версии поддерживаются обе парадигмы работы с данными, причем одновременно: например, аналитик может загрузить таблицу в систему и связать ее с данными из хранилища данных. Это нововведение радикально снижает затраты на внедрение системы в части загрузки данных», - сказал Иван Вахмянин, генеральный директор Visiology.

Аналитикам в новой версии теперь станет удобнее работать с большим объемом данных, благодаря индикатору загрузки при использовании функции drilldown. В настройках запроса к данным виджета теперь можно менять показатели, атрибуты измерений и группы показателей местами с помощью функции drag&drop. Помимо этого, разработчикам сняты ограничения по объёму загружаемых в платформу .xls и .csv файлов, а аналитический отчёт в формате .pdf сильно уменьшен в объёме при выгрузке.

Процессы переключения между страницами и открытия форм ввода стали выполняться оперативнее, помимо этого, в 2 раза увеличена средняя скорость выполнения аналитических запросов, втрое увеличена скорость загрузки данных в платформу Visiology 2.16.

Основные изменения в системе сбора данных касаются возможности создания бизнес-правил в виде python-скриптов (это дает возможность создать расчет любой сложности), возможности оставлять свой комментарий для каждой ячейки в таблице ввода. Особенно полезным в работе будет отображение в истории изменения ячейки информация об источнике изменения: пользователь сможет узнать, каким образом была заполнена ячейка: согласно бизнес-правилу, API или посредством ручного ввода. Появилась возможность разграничивать права доступа по элементам справочника. Статусы бизнес-процессов элементов измерений теперь доступны в ViQube и могут быть использованы для построения дэшбордов.

Платформа Visiology позволяет решать задачи сбора данных, мониторинга, аналитической обработки и прогнозирования в различных сферах управления. Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения и использует технологии работы с большими данными, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.



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