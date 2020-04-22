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«Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от «Корус консалтинг СНГ».

Роуминговое соединение реализовано в интересах организаций, которые участвуют в обороте маркированного товара - парфюмерии, табачной продукции, обуви и одежды. Таким образом, крупные производители и дистрибьюторы, которые являются клиентами «Коруса», получают возможность отправлять УПД с кодами маркировки по каналу ЭДО (сервис «Платформа ЭДО») напрямую множеству малоформатных розничных точек, которые, в свою очередь, используют сервисы ОФД для обмена документами. Розничные точки через роуминговое соединение между «Корусом» и «Платформой ОФД» принимают УПД с кодами маркировки и подтверждают переход права собственности товара с кодом на себя.

«Соответствие формату РОСЭУ обоих операторов позволило нам выполнить тестирование обмена документами в считанные дни. Клиенты «Платформы ОФД» или ЭДО «Корус» продолжают работать в привычных для каждого из них интерфейсах, но при этом могут взаимодействовать друг с другом, обмениваясь юридически значимыми документами, необходимыми для соответствия требованиям процесса маркировки» - отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами IT-компании «Платформа ОФД».

На данном этапе проекта роуминговое соединение организовано в традиционном для рынка ручном формате, но в планах обеих компаний - создание автоматического роуминга, при котором контрагенты смогут обмениваться УПД с кодами и другими документами без необходимости дополнительного обращения к оператору.

«Корус видит своей задачей не просто выступить оператором по передаче документа как такового, а обеспечить бесперебойную подачу электронных документов для маркировки в максимально возможное количество розничных точек. Для наших клиентов, крупных дистрибьюторов и производителей, действительно важно отслеживать всю цепочку поставки маркированной продукции. Не секрет, что практически половина продаж осуществляется сегодня через каналы традиционной розницы, и наши партнеры - «Платформа ОФД» - являются одним из лидеров этого сегмента и играют важную роль проводника для клиентов «Коруса». Мы рады началу плодотворного сотрудничества наших команд» - сказал руководитель «Корус консалтинг СНГ» Сергей Машурин.

В планах компаний - развитие партнерских отношений и совершенствование электронных каналов документооборота.

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