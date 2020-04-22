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«Барс груп» представила функциональность дистанционного обучения в «Электронной школе»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, расширила функционал решения «БАРС.Электронная школа» в связи с переходом школ на дистанционное обучение. Новые инструменты облегчают работу как школьникам, учителям, родителям и представителям контролирующих органов. Сейчас системы на базе «Электронной школы» используют 5,4 млн человек.

В рамках обновления функционала была проведена интеграция «БАРС.Электронная школа» с одной из ведущих платформ ⎼ цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) «ЯКласс». Это позволяет планировать уроки при помощи цифровых ресурсов, автоматизировать проверку школьных работ, передавать данные об оценках, полученных в ходе занятий, домашних и контрольных работ в электронные дневники, формировать общую отчетность об успеваемости для надзорных ведомств.

Компания находится в постоянном взаимодействии с непосредственными пользователями системы, в том числе и учителями, все их замечания учитываются в выходящих обновлениях.

«Внедренные инструменты помогают родителям и школьникам быстро отправлять сообщения, запросы и отзывы, получая всю нужную информацию по принципу «единого окна». В условиях, когда дети вынуждены учиться дистанционно такие возможности становятся и необходимостью для осуществления образовательного процесса в штатном режиме, как для учеников, так и для учителей», ⎼ сказал генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров.

Компания осуществляет круглосуточный мониторинг нагрузки на систему в связи с приростом одновременно подключающихся пользователей из-за перехода на удаленный режим обучения.

В помощь регионам по организации дистанционного образования «Барс груп» взаимодействует с основными поставщиками образовательного контента и компаниями такими как «Яндекс.Школа», «Профилум», «Онлайн школа», «E-Tutorium», «TrueConf», предоставляющими онлайн-инструменты дистанционного обучения. Это упрощает поиск и выбор рекомендуемых обучающих программ, планирование уроков с помощью цифровых сервисов и передачу данных об оценках в электронные дневники. Системы на базе «БАРС.Образование – Электронная школа» используются для повышения контроля качества и обеспечения открытости образовательного процесса в 17 регионах страны.

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