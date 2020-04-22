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B2B-Center запустил облачную электронную подпись

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

B2B-Center запустил простую электронную подпись, которую можно получить онлайн и использовать в большинстве торгов на площадке.

Новый вид ЭП - это аналог квалифицированной электронной подписи, которую можно получить без посещения удостоверяющего центра или офиса оператора площадки.

«Ограничения из-за пандемии коснулись многих клиентов площадки и удостоверяющих центров. Поэтому мы запустили простую электронную подпись, чтобы обезопасить участников торгов и обеспечить бесперебойную работу площадки», - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - С такой подписью компании-поставщики могут участвовать на B2B-Center во всех закупках коммерческих заказчиков и большинстве торгов, которые проводят госкомпании по закону № 223-ФЗ».

Доступ к простой ЭП осуществляется через пин-код. Поэтому она работает на любом компьютере или мобильном устройстве без ключевого носителя и специального программного обеспечения.

«Мы разработали схему идентификации владельца простой подписи через компанию-работодателя и её расчетный счет в банке. Это гарантирует юридическую чистоту использования нового вида подписи. Кроме того, все документы, подписанные простой ЭП, мы дополнительно заверяем квалифицированной электронной подписью оператора площадки», - сказал Андрей Бойко.

Для получения простой электронной подписи клиентам площадки достаточно оплатить счет-оферту с расчетного счета компании и отправить скан паспорта владельца подписи.

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