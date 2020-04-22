Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

AMD предоставит Radeon Instinct для HPC кластера Ливерморской лаборатории им. Лоуренса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

AMD, Ливерморская национальная лаборатория имени Э. Лоуренса (LLNL) и PenguinComputing опубликовали планы по модернизации незасекреченного кластера высокопроизводительных вычислений (HPC) лаборатории под названием «Corona» для исследований COVID-19.

AMD предоставит ускорители Radeon Instinct MI50 для «Corona», что, по прогнозам, почти удвоит пиковую производительность системы при ожидаемой пиковой вычислительной мощности более 4,5 петаФЛОПС (операций с плавающей запятой в секунду). Система «Corona» будет использоваться исследователями LLNL и Консорциумом HPC COVID-19, общенациональным государственно-частным партнерством, которое предоставляет бесплатное машинное время и вычислительные ресурсы ученым, занимающимся борьбой с COVID-19 по всей стране.

Джим Брейз, заместитель помощника директора LLNL по осуществлению программ, отметил: «Добавление этих новых современных графических процессоров в систему «Corona» повысит возможности команд ученых, изучающих COVID-19. Это позволит нам действовать быстрее, с большей производительностью. У нас будет больше ресурсов, поэтому мы сможем изучить больше случаев и, возможно, быстрее получить новые разработки как для антител, так и для малых молекул, что может привести к улучшению лечения. Ускорители также позволят некоторым нашим новым программным продуктам для моделирования и машинного обучения работать более эффективно и качественно».

Другие материалы рубрики

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий