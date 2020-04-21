МИЭМ НИУ ВШЭ перешел на режим удаленной работы с помощью облака «Крок»

Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) перешел на режим дистанционной работы с помощью облака «Крок». Его подключение позволило за неделю развернуть систему виртуальных аудиторий, в которых теперь ежедневно проводятся все занятия вуза. В результате МИЭМ НИУ ВШЭ сохранил темп и эффективность учебного процесса.

В условиях перехода вуза на 100% онлайн-форму работы из-за карантинной ситуации потребовались дополнительные вычислительные ресурсы. Это коснулось в первую очередь дистантной реализации инженерных дисциплин.

Студенческие команды МИЭМ НИУ ВШЭ параллельно работают более чем по 200 задачам индустриальных партнеров вуза: создают новые системы помехоустойчивого кодирования для Huawei, разрабатывают модули для DLP-систем Infowatch, систему распознавания объектов на тепловизионных изображения, регистратор людей на корпоративных мероприятиях для ВТБ. Большая часть проектов требует виртуальных сред разработки и тестирования, включающих в себя классические виртуальные машины, docker-контейнеры, кластеры Kubernetes. Помимо этого, для обеспечения дистанционного режима потребовалось создать «виртуального двойника» каждой аудитории в системе видеоконференций. В них в назначенное для проведения занятий время могут «зайти» студенты и преподаватели. Из-за тотального перехода на дистанционный режим работы нагрузка на инфраструктуру вуза за последние несколько недель выросла в разы, а ресурсов собственного частного облака перестало хватать. Новый студенческий проект оказался под угрозой.

Решением стало облако «Крок», с помощью которого удалось быстро масштабировать инфраструктуру вуза и адаптивно выделять ресурсы для тех проектов, которым это необходимо в данный момент.

«Новый формат потребовал заново взглянуть на совместную работу студентов и преподавателей, найти новые формы взаимодействия, сохранить, а лучше (с учетом серьезности стоящих перед университетским сообществом проблем) повысить интенсивность процесса приобретения знаний. Хорошим подспорьем для нас в этом стали облачные услуги», — отметил Евгений Крук, директор МИЭМ НИУ ВШЭ.

«Нехватку ресурсов сейчас почувствовали практически все сегменты экономики. Одними из самых первым с этим столкнулись образовательные учреждения. С одной стороны, такая острая потребность в дополнительных вычислительных мощностях стала проблемой для многих школ и университетов. С другой стороны, этот вызов способен в перспективе полностью изменить характер обучения, сделать его более доступным. Приятно осознавать, что ключевую роль в подобных позитивных трансформациях играет облако, которое как ничто другое подходит в качестве основы для новых дистанционных форм образования», — отметил Максим Березин, директор по развитию компании «Крок облачные сервисы».