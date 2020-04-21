Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

МИЭМ НИУ ВШЭ перешел на режим удаленной работы с помощью облака «Крок»

Интеграция Внедрения Облака Маркет

Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) перешел на режим дистанционной работы с помощью облака «Крок». Его подключение позволило за неделю развернуть систему виртуальных аудиторий, в которых теперь ежедневно проводятся все занятия вуза. В результате МИЭМ НИУ ВШЭ сохранил темп и эффективность учебного процесса.

В условиях перехода вуза на 100% онлайн-форму работы из-за карантинной ситуации потребовались дополнительные вычислительные ресурсы. Это коснулось в первую очередь дистантной реализации инженерных дисциплин.

Студенческие команды МИЭМ НИУ ВШЭ параллельно работают более чем по 200 задачам индустриальных партнеров вуза: создают новые системы помехоустойчивого кодирования для Huawei, разрабатывают модули для DLP-систем Infowatch, систему распознавания объектов на тепловизионных изображения, регистратор людей на корпоративных мероприятиях для ВТБ. Большая часть проектов требует виртуальных сред разработки и тестирования, включающих в себя классические виртуальные машины, docker-контейнеры, кластеры Kubernetes. Помимо этого, для обеспечения дистанционного режима потребовалось создать «виртуального двойника» каждой аудитории в системе видеоконференций. В них в назначенное для проведения занятий время могут «зайти» студенты и преподаватели. Из-за тотального перехода на дистанционный режим работы нагрузка на инфраструктуру вуза за последние несколько недель выросла в разы, а ресурсов собственного частного облака перестало хватать. Новый студенческий проект оказался под угрозой.

Решением стало облако «Крок», с помощью которого удалось быстро масштабировать инфраструктуру вуза и адаптивно выделять ресурсы для тех проектов, которым это необходимо в данный момент.

«Новый формат потребовал заново взглянуть на совместную работу студентов и преподавателей, найти новые формы взаимодействия, сохранить, а лучше (с учетом серьезности стоящих перед университетским сообществом проблем) повысить интенсивность процесса приобретения знаний. Хорошим подспорьем для нас в этом стали облачные услуги», — отметил Евгений Крук, директор МИЭМ НИУ ВШЭ.

«Нехватку ресурсов сейчас почувствовали практически все сегменты экономики. Одними из самых первым с этим столкнулись образовательные учреждения. С одной стороны, такая острая потребность в дополнительных вычислительных мощностях стала проблемой для многих школ и университетов. С другой стороны, этот вызов способен в перспективе полностью изменить характер обучения, сделать его более доступным. Приятно осознавать, что ключевую роль в подобных позитивных трансформациях играет облако, которое как ничто другое подходит в качестве основы для новых дистанционных форм образования», — отметил Максим Березин, директор по развитию компании «Крок облачные сервисы».



Другие материалы рубрики

Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде

Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Начните рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий