СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП»

На СХД «Аэродиск Восток» установлена новая версия операционной системы «Альт 8 СП» для компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус». ФСТЭК России подтвердил действие сертификата №3866 от 10 августа 2018 г. на обновленный дистрибутив этой ОС, который содержит операционные системы «Альт 8 СП сервер» и «Альт 8 СП рабочая станция». Программный продукт создан и развивается совместно компаниями «Базальт СПО» и ИВК.

Сертификация ФСТЭК России позволяет использовать отечественные программно-аппаратные комплексы тем компаниям, которым требуется особая защита персональных данных и конфиденциальной информации, в том числе – на объектах критической информационной инфраструктуры. Таким образом, в стратегически важных отраслях может применяться СХД «Аэродиск Восток», которая работает на процессорах «Эльбрус 8С» под управлением ОС «Альт». Также это важно для построения цифровой среды организаций, сотрудники которых работают как в офисах, так и дистанционно.

«Дистрибутив ОС “Альт 8 СП” получил сертификат ФСТЭК России в 2018 г., недавно наша ОС прошла инспекционный контроль, и его действие распространилось и на версию для процессоров “Эльбрус”. Дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих станций имеет встроенные программные средства защиты информации. Помимо этого, “Альт 8 СП”, как и большинство наших продуктов, включена в Единый реестр российского ПО. Таким образом мы обеспечиваем заказчикам возможность строить доверенную цифровую инфраструктуру на основе отечественных российских технологий», – сказал заместитель генерального директора компании «Базальт СПО» Алексей Новодворский.

«Сертификация ФСТЭК станет важным аргументом при выборе СХД для государственных органов и предприятий. Это хорошее предложение и для бизнеса, которому важна защита конфиденциальной информации и персональных данных клиентов. Серия “Восток” ориентирована, в том числе, на компании, которым важно хорошее соотношение производительности, устойчивости и стоимости решения, – отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. – В будущем мы планируем использовать ОС “Альт” и для линейки Aerodisk Engine, Enterprise-СХД c высокими показателями производительности и отказоустойчивости».