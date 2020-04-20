Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

«ICL Техно» получила заключения о подтверждении производства на территории РФ линейки популярных продуктов: системных блоков RAY и АРМ на их основе.

Согласно заключению Министерства промышленности и торговли, продукт ICL Техно полностью соответствует всем критериям, изложенным в приложении к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», и считается изделием, произведенным на территории РФ. Немаловажно, что наличие данного документа также подтверждает возможность выполнения модернизации и сервисного обслуживания без участия иностранных производителей.

В ближайшие четыре года ключевые направления модернизации российской экономики, здравоохранения и образования будут строиться преимущественно на основе отечественных IT-разработок, что документально закреплено в «Национальных проектах 2024».

Конечной целью этой программы является увеличение доли российского закупаемого госорганизациями компьютерного, серверного и телеком оборудования, а также повсеместное распространение и популяризация отечественных стандартов информационной безопасности не только среди государственных структур, но и среди населения страны.

Документ выдан на основании проверки конструкторской и технологической документации завода, а также подтверждения факта проведения в России операций по сборке готовых изделий, контроля соответствия техническим характеристикам и наличия на территории страны широкой сети сервисных центров, обеспечивающих гарантийное обслуживание.

«Мы не останавливаемся на достигнутом: компания уже получила заключения Минпромторга РФ на сервер TeamRAY в конце 2019 года и в апреле 2020 года на системные блоки RAY и АРМ RAY на их основе, а также готовится получить сертификаты еще на ряд топовых бизнес-решений. Ключевой стратегией развития «ICL Техно» на ближайшие годы будут импортозамещение и разработка собственного, отечественного продукта, а также популяризация его не только среди государственных структур, но и среди пользователей нашей страны», — сказал генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степанов.

Другие материалы рубрики

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде

Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

Как только госзакупки стали непрозрачными, стандартный контракт «Ростелекома» с Минкомсвязи подорожал до 12 миллиардов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий