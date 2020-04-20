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Спецпроекты

GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

GMCS завершила проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для инженерно-промышленной компании НТП «Трубопровод».

Основной деятельностью компании является разработка специализированного программного обеспечения в области проектирования, оказание инженерных услуг, проведение сложных расчетов, научные исследования.

«НТП Трубопровод» выбрал Microsoft Dynamics 365 в качестве платформы для автоматизации процессов работы с клиентами, среди которых ведущие нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия и химические производства, исходя из стоящих задач в области улучшения качества сервиса и дальнейшей персонализации обслуживания.

В новой CRM-системе автоматизированы ключевые процессы коммерческой деятельности научно-технического предприятия: управление продажами, продуктовым каталогом, поставки ПО и поддержка действующих клиентов.

«В результате сравнения CRM-систем, больше других нам понравился Microsoft Dynamics 365 как с точки зрения функционала и удобства, так и возможностей для дальнейшего развития. Новая CRM-система находится в эксплуатации около двух месяцев. Мы смогли заменить набор разрозненных систем собственной разработки современной платформой, с которой удобно работать», – сказал Алексей Тимошкин, заместитель директора НТП «Трубопровод» по информационным технологиям.

Встроенный в Dynamics 365 функционал расширен специфичными для бизнес-процесса компании функциями. Специалисты отдела продаж «НТП Трубопровод» проводят расчет стоимости и скидок с использованием калькулятора собственной разработки, настроенного в системе. На основе этой информации в CRM-системе автоматически создается сделка и новый договор, который проходит согласование. С помощью WebAPI с Dynamics 365 интегрирована программа для записи ключей защиты ПО, которая обменивается с CRM информацией по ключам и лицензиям ПО клиентов.

Гибкий механизм позволяет отслеживать обращения на всем жизненном цикле, с возможностью делегирования специалисту. При поступлении письма от клиента CRM-система распознает и преобразовывает его в зависимости от темы в обращение с необходимой категорией (запрос на изменение, обновление, консультация и т.п.).

«В ходе проекта мы старались максимально использовать стандартный функционал Dynamics 365. Отдельное внимание уделено блоку обслуживания и поддержки клиентов. Здесь мы задействовали собственные наработки в области Customer Service, проверенные на других проектах с похожими задачами», – отметила Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.

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