G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили

G-Core Labs усиливает присутствие в Южной Америке, открывая новую точку присутствия своей сети доставки контента в столице Чили г. Сантьяго. Локация демонстрирует среднее время отклика в 24 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix), успешно конкурируя с местными и американскими провайдерами услуг CDN.

«В 2020 г. мы запланировали существенный рост нашей инфраструктуры на латиноамериканском континенте, здесь мы хотим открыть около 5 новых точек присутствия. Мы начинаем с Чили, страна входит в 5-ку лидеров южной части Нового света по уровню проникновения интернета, из 18,5 млн жителей здесь регулярно выходят во всемирную сеть более 15 млн человек, т.е. 82,3% населения. В стране активно развивается рынок медиа и развлечений, люди покупают в онлайн-магазинах и обучаются в удалённом формате – и в каждом из этих случаев важна быстрая сеть доставки контента, позволяющая за доли секунды передавать мощные видеопотоки с любимыми фильмами, играми или трансляциями совещаний и лекций, а также ускорять работу интернет-магазинов, что особенно актуально в нынешний период самоизоляции», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Точка присутствия расположена в сертифицированном дата-центре класса Tier III. CDN G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2 (по умолчанию), SSL и IPv6, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в т.ч. предоставляется доступ через API, предусмотрены опции предзагрузки тяжёлого контента, полной или выборочной очистки кеша, настройки и управления временем хранения кеша, его отдачей, наследованием параметров кеширования, игнорирования параметров запроса и cookies и т.д.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на 5 континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 60 точек присутствия, 5000+ партнёров по пирингу, 300+ кеш-серверов, а суммарная ёмкость сети составляет 10+ Тбит/с.