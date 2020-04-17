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«Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Росэнергоатом» провел пилотные испытания и готовит к коммерческому запуску систему биометрического видеоконтроля доступа к внутренним объектам своего опорного дата-центра при Калининской АЭС.

Система построена на базе сети видеонаблюдения внутри аппаратных залов ЦОДа, которая подключается к интеллектуальной цифровой платформе. Система фиксирует лица подходящего к оборудованию персонала, сверяет с действующей биометрической базой и подает оповещение оператору, если рядом с серверной стойкой находится неавторизованное лицо. Распознавание происходит за доли секунды с доказанной точностью в 99%.

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам «Росэнергоатома», отметил: «Безопасность – наш главный приоритет. С помощью автоматизированных систем распознавания лиц мы обеспечим дополнительный уровень защиты оборудования и данных на нём от несанкционированного доступа, а также повысим контроль за работой персонала».

Система распознавания лиц сейчас используется в зонах, где располагается серверное оборудование концерна «Росэнергоатом». В скором времени данная услуга будет доступна и для коммерческих клиентов ЦОДа «Калининский».

Услуга разработана центром цифровых технологий концерна «Росэнергоатом» совместно с IVA Cognitive, российской компанией-разработчиком решений на основе искусственного интеллекта.

«Система распознавания лиц IVA CV уже зарекомендовала себя на рынке как высокоточное и надежное решение. Сегодня системы безопасности начинают активно использовать биометрическую идентификацию, и мы рады предложить продукт, выводящий безопасность объекта на новый уровень. Гордимся совместной работой с корпорацией «Росэнергоатом», плодотворное сотрудничество с которой позволит создать эффективный сервис для клиентов ЦОД», – отметил генеральный директор «ИВА Когнитив» Алексей Цессарский.

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