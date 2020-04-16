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Ритейлеры Казахстана с ПО российской CSI перешли на новую ставку НДС

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Правительство Казахстана снизило ставку НДС на социально значимые продукты до 8%. Эта мера поддержки граждан и экономики страны будет действовать до 1 октября 2020 года. Первые ритейлеры перешли на новую ставку уже через 3 дня после объявления о нововведении – все эти торговые сети работают на фронт-офисной ИТ-системе российской разработки.

В числе ритейлеров, которые первыми в Казахстане начали работать по новой ставке – A-Store и несколько других крупных FMCG-сетей. Они используют фронт-офисное решение для автоматизации торговли Set Retail. Разработчик и интегратор – российская компания CSI.

Специалисты CSI за 3 дня доработали свои ИТ-решения для работы в Казахстане по новым правилам. Местные ритейлеры используют Set Retail 10 для автоматизации торговых процессов на классических кассах, Set Touch – для работы с сенсорными POS-терминалами и Set Retail SCO – для касс самообслуживания. Системы легко и быстро адаптируются под любые новые требования законов и бизнеса.

В конце марта первый вице-министр финансов Казахстана Берик Шолпанкулов заявил о намерении снизить ставку НДС с 12% до 8%. Нововведение касается продажи и импорта социально значимых продовольственных товаров – это некоторые виды мяса, овощей, круп, хлеб, яйца, соль, сахар, молоко и молочные продукты.

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