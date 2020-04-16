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«Норбит» внедрила CRM-систему в Accent Capital

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») осуществила внедрение CRM-системы для российской инвестиционной компании Accent Capital, предоставляющей услуги управления инвестициями в коммерческую недвижимость. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт». Новая система охватывает полный цикл процесса привлечения клиентов и процесса продаж продуктов компании.

Решение объединяет данные клиентов в единой базе, сохраняя историю взаимодействия с ними и позволяя сегментировать полученные данные по различным категориям. В ходе проекта автоматизирована работа с портфелем фонда, включающая управление жизненным циклом продуктов, подбор инвестиционных предложений для клиентов и партнеров, а также оповещение ответственных сотрудников об изменениях в портфеле фонда.

Система состоит из трех модулей: Creatio Sales, Creatio Marketing и Creatio Service, инструменты которых помогают управлять ключевыми бизнес-процессами. Она позволяет привлекать клиентов – от обработки поступающих лидов до продажи продукта; продавать привлеченным клиентам продукты компании, включая опцию подбора продуктов по различным параметрам профиля клиента, а также осуществлять пост-продажное обслуживание и повторные продажи.

Благодаря CRM-системе автоматизированы сквозные бизнес-процессы, включающие регистрацию продукта и последующее информирование менеджеров о его появлении. Широкие возможности системы позволяют формировать сквозную аналитику по привлечению клиентов, продажам и другим ключевым показателям.

Иван Мельник, директор по ИТ, Accent Capital, отметил: «Инструменты новой CRM-системы помогли нам унифицировать основные процессы продаж и получить над ними полный контроль. Мы ожидаем, что это будет не просто инструмент, удобный для сотрудников, а система, значительное сокращающая трудозатраты, минимизирующая операционные риски».

Антон Чехонин, генеральный директор Норбит, сказал: «Accent Capital имеет уникальную бизнес-модель, осуществляя свою деятельность на стыке двух рынков – капитала и недвижимости, именно по этой причине компании потребовалось надежное, гибкое и масштабируемое решение. Из всех возможных вариантов заказчик выбрал low-code платформу Creatio от Террасофт, которая отвечает основному критерию - быстрой настройке под необходимые требования и универсальности для внедрения новых возможностей».

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