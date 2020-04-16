Merlion представил комплекс решений для удаленной работы

Merlion предлагает партнерам набор программных решений, который позволит работодателям быстро и качественно перевести сотрудников на удаленную работу.

В нынешних условиях возможность оперативного перевода сотрудников на удаленную работу с соблюдением всех стандартов по защите корпоративной информации является единственным способом обеспечения непрерывности и безопасности функционирования бизнеса. Далеко не все российские компании имеют подготовленную для этого ИТ-инфраструктуру.

Набор ИТ-решений от Merlion включает в себя все необходимые продукты и инструменты для того, чтобы организации могли избежать или минимизировать потери от перевода сотрудников в дистанционный формат взаимодействия.

Среди них оорганизация удаленного доступа, инструменты удаленной технической поддержки, информационная защиты инфраструктуры компании и персональных устройств сотрудников, средства двухфакторной аутентификации, системы шифрования и разграничения данных и прав, цифровое рабочее место для эффективной работы удаленных команд, средства коммуникации: почта, мессенджеры, видеосвязь.

Все решения зарекомендовали себя и разработаны ведущими мировыми и российскими вендорами: Business Ecosystems, CommuniGate, Microsoft, ZEXTRAS, Аладдин Р.Д, КОД Безопасности, ESet.

Также Merlion готов оказать помощь своим партнерам в подборе конкретного решения и предоставить информацию о новых продуктах по запросу.