Годовая выручка «Системного софта» выросла на 21% и составила 6,9 млрд рублей

Компания «Системный софт», центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, подвела финансовые итоги 2019 г. Годовой объем выручки компании составил 6,9 млрд руб., что на 21% превышает результат 2018 г. (5,7 млрд руб.). Штатная численность сотрудников за год увеличилась со 157 до более чем 200 человек.

Основная доля выручки «Системного софта» получена от поставок программных продуктов для российского бизнеса: решений для обеспечения информационной безопасности, средств управления ИТ-инфраструктурой, систем автоматизированного проектирования, приложений для офисной работы и узкоспециализированного ПО. Существенная часть дохода пришлась на реализацию аппаратного обеспечения: оборот направления превысил 1,2 млрд руб., что составляет 18% от общего объема выручки.

«В 2019 г. “Системный софт” усилил позиции в продажах инструментов для разработчиков и САПР. В частности, увеличилась наша доля рынка в строительной отрасли благодаря привлечению новых сильных специалистов в области BIM. Но и в решениях для создания современной графики и анимации существенно увеличились обороты продаж. Кстати, в первые месяцы 2020 г. мы уже фиксируем серьезный всплеск спроса за счет того, что в условиях самоизоляции у людей повышается потребность в новом контенте», — сказал Александр Гуревич, коммерческий директор компании «Системный софт».

Рост выручки компании произошел за счет усиления компетенций по приоритетным продуктам, тесной работы с вендорами, нового уровня работы над клиентским сервисом и развития «человеческого капитала» компании. Так, в 2019 г. в компании стартовала программа «Голос клиента», которая помогает непрерывно совершенствовать клиентский сервис, а также была запущена программа стажировок для начинающих менеджеров по продажам высокотехнологичных продуктов.

Помимо этого, «Системный софт» развивал направление безопасности — как информационной, так и физической. В частности, в рамках профильного департамента сформировано направление СКУД, предлагающее бизнесу и органам государственного управления современные решения для контроля доступа сотрудников и посетителей. Однако главным вектором работы компании стала подготовка к внутренним переменам, которые планируются на 2020 г.

«Мы меняемся: из поставщика программного оборудования превращаемся в технологического партнера, который помогает бизнесу в цифровизации. В непростой экономической обстановке эффективность становится синонимом устойчивости компании. Для этого весь прошедший год ”Системный софт“ активно наращивал компетенции, чтобы помогать нашим заказчикам с внедрением инноваций — в частности, RPA, процессной аналитики, систем обработки речи. Кроме того, в 2020 г. мы планируем вывести на новый уровень работу с облачными сервисами, укрепляя партнерские отношения с облачными провайдерами», — отметил генеральный директор «Системного софта» Максим Тикуркин.

Выручка «Системного софта» устойчиво растет на протяжении всей истории компании: так, по итогам 2016 г. она увеличилась на 84,6% до 2,4 млрд руб.; по итогам 2017 г. — на 48% до 3,6 млрд руб., в 2018 г. — на 58% до 5,7 млрд руб.