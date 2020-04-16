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ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Сидиси» адаптировала и вывела на рынок интегрированную систему «ОПТИМУМ БестШоп» (OPTIMUM BestShop). Решение компенсирует ограничения на работу мерчендайзеров и торговых представителей, введенные в условиях пандемии.

На фоне режима самоизоляции торговые сети ограничили доступ мерчендайзеров и торговых представителей в свои магазины. Поставщики и производители продуктов питания и товаров повседневного спроса не могут анализировать продажи, планировать объемы поставок и делать обоснованные заказы. Это приводит к затовариванию или дефициту товаров, и как следствие, падению выручки.

Интегрированная система OPTIMUM BestShop позволяет получать ключевую маркетинговую информацию прямо из магазина без мерчендайзера. Решение представляет собой единый интерфейс для взаимодействия уполномоченных сотрудников торговых точек, дистрибьюторов и производителей различных товаров.

Уже в базовой версии решения обеспечиваются следующие функциональные возможности: формирование заказов, получение комплексной новостной информации и данных по кредитным лимитам, текущим и просроченным задолженностям, акциям и скидкам.

Решение консолидирует данные по динамике заказов в разрезе торговых точек и конкретных товаров. Также система прогнозирует продажи по всей логистической и производственной цепочке с учетом длительности циклов. Система мотивации OPTIMUM BestShop стимулирует конкретный магазин или распределительный центр ретейлера оперативно делать заказы нужных товаров в правильном объеме.

«Ограничения для мерчендайзеров и торговых представителей на фоне снижения платежеспособности населения уже приводят к падению доходов и производителей, и дистрибьюторов. Наше решение позволяет преодолеть эти проблемы, – отметил Хусейн Аз-зари, председатель совета директоров ГК «Сидиси». – Интегрированная система OPTIMUM BestShop с мобильной составляющей для сотрудников магазина берет на себя значительную часть функционала мерчендайзеров и торговых представителей».

По его словам, решение повышает оборачиваемость складов и увеличивает объемы продаж по всей цепочке, а также сокращает затраты на их организацию.

«Внедрение системы «под ключ» в компаниях, которые занимаются производством и продажей товаров FMCG, занимает от 3 до 7 дней. Расходы окупаются в течение нескольких дней», - отметил Хусейн Аз-зари.

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