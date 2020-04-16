Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему управления Morigan.Lean

«Птицефабрика «Павловская», входящая в агрохолдинг «Русское поле», объявила о внедрении системы управления ресурсами цеха на производстве (СУРЦ) Morigan.Lean.

УК «Русское поле» продолжает сотрудничество с компаний Matller, разработавшей систему видеоаналитики MORIGAN. И после выхода СУРЦ, нового релиза Morigan.Lean, топ-менеджмент агрохолдинга заявили о решении внедрить систему с более расширенным функционалом на площадке «Владимирская птицефабрика».

«Павловская птицефабрика» - первая птицефабрика, которая внедрила искусственный интеллект на производстве и продолжает оптимизировать процессы на производстве с помощью инновационных решений. СУРЦ может помочь собственникам и руководящему составу увидеть все скрытые ресурсы своего производства.

По словам заместителя генерального директора «Матллер» А. В. Прозоровой, в эффективности работы СУРЦ можно убедиться после первых месяцев внедрения. Окупаемость составит 1-1,5 года. Это происходит благодаря: увеличению прибыли компании от 15% до 50% (за счет повышения производительности труда и увеличения объемов производства), повышению лояльности сотрудников в компании, сокращению времени простоя оборудования от 30%, снижению сроков адаптации новых сотрудников, экономии на ФОТ (оптимизации количества сотрудников).

Система позволит осуществлять онлайн-мониторинг работы сотрудников на всех уровнях. На уровне работников конвейера, решение позволит: собирать статистику по производительности труда каждого сотрудника, автоматически определять вид продукции, контролировать соблюдение технологических регламентов, определять качество укладки продукции, время нахождения на рабочем месте. Собранные данные, позволят мастеру цеха в режиме онлайн контролировать процессы на производстве.

Решение позволит контролировать работу мастеров по следующим критериям: выполнение заказов в срок в течение смены, время на выполнение заказа; сравнительный анализ по выработке мастеров; эффективность сформированной команды мастером. Российская разработка обеспечит сотрудников Павловской птицефабрики информацией о факте и времени простоя оборудования.

Система управления ресурсами цеха предоставит компании возможность автоматизированного считывания штрих-кодов и QR-кодов при передаче готовой продукции с производства на склад готовой продукции. Исключение ручного труда при считывания штрих-кодов позволит птицефабрике увеличить скорость процесса передачи готовой продукции на склад, оптимизировать количество сотрудников на данном участке, исключить ошибки из-за «человеческого фактора».

Разработчики системы заявляют, что аналитическая информация, сформированная в интерфейсе, позволит менеджменту птицефабрики получать информацию в режиме онлайн о выполнении заказов; простое оборудования; сравнительном анализе по выработке сотрудников, цехов, а отчетность представленная онлайн, будет выводиться на производственный экран для оперативного принятия управленческих решений. Также система предоставляет возможность оплачивать труд рабочих согласно их реальному вкладу в общий результат.