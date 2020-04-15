В агрохолдинге «Степь» стартовал проект внедрения решений SAS

Руководство агрохолдинга «Степь» приняло решение о внедрении интеллектуальной аналитической системы на базе платформы SAS Viya, инструментов исследования данных и оптимизации. Создаваемая система позволит определять пути сокращения потерь и использовать внутренние резервы агрохолдинга для увеличения выручки, снижения операционных затрат и повышения общей эффективности рабочих процессов. Завершение проекта и подведение первых итогов запланировано на осень 2020 г.

Для улучшения основных бизнес-показателей на базе аналитики будет налажено решение задач растениеводческого департамента, связанных с планированием производства сельхозпродукции, таких как оптимизация структуры посевных площадей, долгосрочное планирование техники, долгосрочное планирование закупок техники, а также оперативное планирование сельскохозяйственных работ с рациональным распределением ресурсов по времени и участкам полей.

В ходе проекта команда аналитиков SAS проведет развертывание аналитической платформы, совместно со специалистами «Степи» наладит процессы сбора и хранения данных для задач аналитики и планирования, разработает модели анализа и оптимизации и настроит визуальную интерактивную отчетность для принятия управленческих решений.

«В работе с сельскохозяйственным сектором мы видим большие перспективы. Цифровая трансформация здесь дает ощутимую пользу, которую компании могут оценить очень быстро, уже в первый год работы. Кроме того, в отрасли много задач, которые наши специалисты умеют и готовы решать. Мы можем принести здесь много пользы, и для нас ценно, что заказчики видят это и выстраивают процессы аналитики именно с нашей помощью», – сказал Александр Тихонов, генеральный директор «SAS Россия/СНГ».

«Важно, что нам удалось для выполнения этого проекта объединить две сильные команды профессионалов – SAS и нашу. Это амбициозный и очень интересный проект, который поможет нам ускорить процессы планирования и управления ресурсами и сделает решения наших руководителей более точными, основанными на фактах», – отметил Андрей Недужко, генеральный директор агрохолдинга «Степь».

«В целом это партнерство открывает для нас доступ к огромному количеству умных технологий, которые являются одновременно инновационными и очень практичными. Коллеги обладают опытом, лучшими практиками и умеют приземлить высшую математику и сложные алгоритмы на повседневную работу. Так что мы рады, что нашим партнером в этом проекте стала такая авторитетная и технологичная компания, как SAS», – сказал Сергей Ткаченко, директор по ИТ агрохолдинга «Степь».

«Мы намерены снова показать, как из презентаций и формул цифровая трансформация превращается в реальные решения с измеримой отдачей для бизнеса заказчика. Особенно ценно, что речь идет о таком целеустремленном и динамично развивающемся заказчике, как “Степь”, чья команда обладает огромной экспертизой и активно делится опытом с остальным рынком», – отметил Сергей Романов, директор по работе с агросектором «SAS Россия/СНГ».