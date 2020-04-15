«Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров

«Рикор» объявил об окончании разработки и начале производства опытной партии универсальных сетевых контроллеров RIKOR CPE3000.

Сетевой контроллер предназначен для применения в промышленных и коммуникационных решениях и может использоваться для реализации таких функций как VPN (виртуальная частная сеть), межсетевой экран, UTM (шлюз безопасности) и пр.

По заявлению представителей «Рикор», все комплектующие являются полностью отечественной разработкой и производятся на собственном заводе «Рикор электроникс» в Арзамасе. В том числе идет подготовка документации для подачи на сертификацию в Минпромторг.

«Появление такого устройство в линейке «Рикор» позволит компаниям, специализирующимся на поставках промышленного и коммуникационного оборудования выходить на конкурсы с российскими изделиями высокого качества и по конкурентным ценам, - сказал вице-президент «Рикор» Борис Иванов. – В свою очередь, заказ оборудования у российского производителя позволит и заказчикам, и интеграторам исключить типичные проблемы работы с поставщиками из Азии, начиная с потери качества продукции от партии к партии, ошибками в логистике и таможенном оформлении, и заканчивая долгими сроками гарантийного обслуживания.»

Новинка использует процессор семейства Intel Atom C3000 Denverton с технологией безопасности и сжатия, а также поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4. Решение RIKOR CPE3000 позволяет задействовать один накопитель типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0 и диск формата M2. Также есть слот расширения PCI Express Mini для опционального модуля связи Wi-Fi/3G/LTE.

Компания «Рикор» заявляет о готовности к тестированию выпускаемого оборудования заказчиками и участию в конкурсных процедурах по поставки промышленного и коммуникационного оборудования в мае этого года.