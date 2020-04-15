Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

«Рикор» объявил об окончании разработки и начале производства опытной партии универсальных сетевых контроллеров RIKOR CPE3000.

Сетевой контроллер предназначен для применения в промышленных и коммуникационных решениях и может использоваться для реализации таких функций как VPN (виртуальная частная сеть), межсетевой экран, UTM (шлюз безопасности) и пр.

По заявлению представителей «Рикор», все комплектующие являются полностью отечественной разработкой и производятся на собственном заводе «Рикор электроникс» в Арзамасе. В том числе идет подготовка документации для подачи на сертификацию в Минпромторг.

«Появление такого устройство в линейке «Рикор» позволит компаниям, специализирующимся на поставках промышленного и коммуникационного оборудования выходить на конкурсы с российскими изделиями высокого качества и по конкурентным ценам, - сказал вице-президент «Рикор» Борис Иванов. – В свою очередь, заказ оборудования у российского производителя позволит и заказчикам, и интеграторам исключить типичные проблемы работы с поставщиками из Азии, начиная с потери качества продукции от партии к партии, ошибками в логистике и таможенном оформлении, и заканчивая долгими сроками гарантийного обслуживания.»

Новинка использует процессор семейства Intel Atom C3000 Denverton с технологией безопасности и сжатия, а также поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4. Решение RIKOR CPE3000 позволяет задействовать один накопитель типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0 и диск формата M2. Также есть слот расширения PCI Express Mini для опционального модуля связи Wi-Fi/3G/LTE.

Компания «Рикор» заявляет о готовности к тестированию выпускаемого оборудования заказчиками и участию в конкурсных процедурах по поставки промышленного и коммуникационного оборудования в мае этого года.

Другие материалы рубрики

Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»

Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках