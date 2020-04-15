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Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3»

Интеграция Бизнес-приложения

Программный продукт «Wiseadvice:Финансист», разработанный и тиражируемый группой компаний Wiseadvice, прошел очередную сертификацию фирмы «1С». ПО признано совместимым с системой программ «1С:Предприятия 8.3» в режиме управляемого приложения.

Статус «1С:Совместимо» подтверждает прохождение тестирования в «1С» на корректность совместной работы «WA:Финансист» в среде «1С:Предприятие», а также возможность простой интеграции и настройки обмена информацией между программами на этой платформе.

«WA:Финансист», тиражируемый с 2007 г., совместим с разными версиями платформ «1С», в том числе, вышедшими до момента его разработки. При этом «WA:Финансист» ставится как отдельная база, что позволяет сохранить конфиденциальность данных управленческого учета и избежать сложностей при обновлении типовых учетных решений «1С» при легкой настройке обмена с любыми версиями «1С» и MS Excel.

Пакет решений «WA:Финансист» включает в себя «WA:Управление денежными средствами», «WA:Бюджетирование», «WA:Управленческий учет и МСФО» и «WA:Контракт-менеджмент». Каждый из блоков программы позволяет автоматизировать одну из областей управленческого учета, а при комплексном внедрении охватить все процессы, связанные с учетом финансовой деятельности, предоставив заказчикам исчерпывающую функциональность для оперативного управления, анализа и планирования в этой области.

Управлять движением денежных средств, предотвращать кассовые разрывы, получать оперативную аналитику и собирать отчетность с помощью «WA:Финансист» можно с любых устройств. Достаточно иметь обычное подключение к интернету и любое устройство с веб-браузером. Предустановка «1С» для этого не требуется.

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