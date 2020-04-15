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MerliOnCloud тестирует сервис виртуальной инфраструктуры облачных серверов VPS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

MerliOnCloud (дистрибуция облачных сервисов, проект компании Merlion) запустил бета-тестирование нового сервиса - облачного сервера VPS. Первые действующие и потенциальные партнеры (системные интеграторы и не только) уже оценивают его работу, изучают все возможности и преимущества. Бета-тестирование завершится в начале мая 2020 года.

Облачный сервер VPS - виртуально выделенный один или несколько серверов с полным доступом к его контролю и управлению через средства удаленного доступа. Все предлагаемые MerliOnCloud виртуальные серверы надежно защищены от веб-угроз, имеют гибкие настройки и удобный интерфейс.

Преимущества решения для партнеров и пользователей. Снижение нагрузок на собственную ИТ- инфраструктуру. Экономия на покупке собственного оборудования. Техническая поддержка провайдера. Облачная платформа базируется в дата-центрах Tier III, сертифицированных глобальным стандартом Uptime Institute.

Для тестирования доступны два вида виртуальных серверов с фиксированной и гибкой конфигурацией, подходящие для широкого спектра задач: создание и запуск интернет-магазинов, создание тестовых сред, выполнение кода для веб-сервисов и приложений.

На период тестирования выделяется один виртуальный сервер на аккаунт для проверки производительности и функциональности.

MerliOnCloud приглашает заинтересованные компании протестировать сервис бесплатно до 1 мая 2020 года.



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