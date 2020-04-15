«Барс груп» получила две новые лицензии ФСТЭК России

«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», получила две лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России): на техническую защиту информации и создание средств защиты информации. Лицензии позволят компании оказывать услуги в области защиты государственной тайны, а также разрабатывать программное обеспечение, выполняющее функции защиты информации.

«Мы наращиваем компетенции и расширяем сферу оказываемых услуг по защите информации. Для получения данных лицензий была проделана большая работа, которую мы начали в прошлом году: успешно прошли специальную экспертизу ФСТЭК России по подтверждению соответствия лицензионным требованиям, по результатам которой получили лицензии», - сказал Ильдар Гарипов, руководитель службы информационной безопасности «Барс груп».

Кроме того, была переоформлена лицензия ФСТЭК России на деятельность по защите конфиденциальной информации. Данная лицензия позволяет выполнять работы и оказывать услуги по защите конфиденциальной информации в системах «Барс груп» в таких отраслях, как здравоохранение, образование, строительство, ЖКХ, управления активами и др.

Помимо лицензий ФСТЭК России, у компании имеются лицензии Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации.