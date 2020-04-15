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«Актион 360» исследовала потребление профессиональной информации в кризисный период

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Аналитический центр «Актион 360» провел исследование на тему изменения потребления профессиональной информации в кризисной экономической ситуации, сравнив показатели первой «нерабочей» недели с 30 марта по 5 апреля с показателями предшествующей недели с 16 по 22 марта.

В исследовании изложено, как реакция на кризис отличается по регионам, отраслям и отдельным профессиям. Спрос на информацию, как вести бизнес и работать в непростых экономических условиях, вырос на 35%.

Самым популярным стал запрос о том, как верно оформить пропуск на работу для сотрудников — об этом спрашивают практически все специалисты бэк-офиса: бухгалтеры, юристы, кадровики, финансисты.

Наряду с Москвой и Петербургом наиболее активными городами в плане потребления профессиональной информации стали Пермь, Чита и Элиста. Компании из этих городов были больше всего озабочены, как построить работу в «нерабочие» дни или просто выжить.

При этом в планы далеко не всех работодателей входят массовые увольнения сотрудников. Кадровики не проявили большой активности, в противном случае они бы намного чаще смотрели основания и порядок увольнения.

Среди представителей крупного бизнеса активность не снижается несмотря на то, что 90% компаний перешли на удаленную работу.

«Активность пользователей в программах дистанционного обучения в «Актион 360» увеличилась на 15%. Безусловно, сейчас бухгалтерам, юристам, кадровикам и прочим специалистам помогают облачные технологии, которые позволяют продолжить работу независимо от того, дома ты или в офисе. Приятно, что сотрудники решили использовать время простоя с пользой», — сказала Анна Имас, директор группы корпоративного бизнеса «Актион-МЦФЭР».

На 40% выросло потребление информации представителями юридических услуг. Специалисты этой сферы нуждаются в актуальной информации по изменениям, чтобы поддерживать клиентов в правовом поле. На 35% выросла активность компаний в сфере аутсорса и аудита, аутсорсинга бухгалтерии. Компании, работающие в сфере рекламы, увеличили свою активность на 52%. Представители арендодателей стали активнее на 32%, ресторанов и полиграфии — на 36%. Сфера туризма показала рост в 35% (как одна из отраслей бизнеса, которая может претендовать на льготы).

Самое серьезное падение активности наблюдается в сфере культуры и искусства, снижение составило 14% (все культурные заведения прекратили работу, большая часть из них относится к бюджетной сфере, поэтому они не испытывают острой необходимости по поиску решений). Похожая ситуация сложилась и в спорте, где падение составило 7%. Бюджетные организации уменьшили потребление информации на 3% в связи с ограничениями на работу части организаций и переводом услуг в электронный режим.

Руководители больше остальных профессий нуждаются в информации. Прирост их активности составил 67%. Аналогичная ситуация в блоке маркетинга и продаж: активность увеличилась на 66% по сравнению с 12 неделей. Финансисты на 14 неделе стали активнее на 38% (их волнует отсрочка платежей и первоочередная оптимизация расходов). Бухгалтеры стали активнее на 35% (перенесение сроков сдачи отчетности, отсрочка уплаты налогов и пр). Юристы также значительно увеличили активность и превышают средний темп роста, на 38% и 10% соответственно (применение правила форс-мажора, обязательствах компании и ее подрядчиков по договорам в период ограничений).

Самыми инертными оказались специалисты по охране труда и госзакупкам. У тех и других стало меньше работы в период выходных по причине пандемии. У охранников труда активность снизилась на 2%, а отставание к средним темпам роста составило 107% (вопросы об обеспечении физической безопасности сотрудников предприятий сейчас не актуальны). Специалисты по госзакупкам стали активнее всего на 2% за последнее время и отстают на 95% по росту (не заключают новые контракты, т.к. опасаются, что обязательства по ним не будут выполнены в связи с введением чрезвычайной ситуации). Кадры и HR не проявляют большой активности, они пользовались сервисами на 13% чаще, чем на докризисной неделе, но на 63% меньше средних показателей.



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