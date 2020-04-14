Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower

Falcongaze сообщила о завершении проекта по масштабированию DLP-системы Securetower, предназначенной для защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинга бизнес-процессов, в корпоративной сети холдинга Setl Group (ЦРП «Петербургская недвижимость») с целью перевода сотрудников на удаленную работу.

В связи со сложившейся мировой ситуацией, многие компании для обеспечения безопасности сотрудников столкнулись с необходимостью экстренного перевода коллектива на удаленную работу. Такие меры влекут за собой увеличение риска возможных утечек корпоративных данных, а, следовательно, финансовые и репутационные риски, ухудшение трудовой дисциплины, отмечают в Falcongaze.

Холдинг Setl Group с 2014 г. для оптимизации рабочих процессов и защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, персональных данных сотрудников и клиентов, использует DLP-систему Securetower. Не прерывая рабочего процесса компании Setl Group, специалисты Falcongaze смогли обеспечить информационную безопасность и в условиях перевода сотрудников на удаленную работу. Благодаря возможности быстрого масштабирования системы Securetower, грамотной и оперативной технической поддержке, в течение двух дней количество охваченных пользователей увеличилось практически в два раза.

«Быстрое реагирование на изменения в мировой обстановке является одним из ключевых факторов успеха компании в сложившейся ситуации. Вот почему для нас была крайне важна оперативная помощь в организации работы наших сотрудников на удаленке. Компания Falcongaze оперативно отреагировала на наш запрос, и через несколько дней DLP-система была масштабирована на все удаленные станции. Руководство холдинга особенно высоко оценило то, что при увеличении количества рабочих станций с установленной DLP-системой в два раза не понадобилось увеличивать серверные мощности для обеспечения полноценной работы системы», – сказал Роман Исаев, директор по информационной безопасности отдела информационной безопасности ЦРП «Петербургская недвижимость».

«В связи с распространением Covid-19, многие компании столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на удаленную работу. И очень важно осуществить этот процесс максимально быстро и безболезненно, получить не только возможность выполнять необходимые рабочие процессы, но и сохранить контроль над информационными потоками. Благодаря возможностям гибкой настройки и мощной функциональности Securetower прекрасно справляется с этой задачей. Нашу систему можно быстро развернуть и начать полноценную работу в очень сжатые сроки. Опытные специалисты проконсультируют и помогут выполнить персональную настройку, учитывая специфику организации. Причем, что важно в сложившихся условиях, все работы выполняются удаленно», – отметил технический директор Falcongaze Владимир Кадыко.