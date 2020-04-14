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Подтверждена совместимость ПО Docsvision с ОС Astra Linux Common Edition

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ГК Astra Linux и «Доксвижн» сообщили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» релиз 2.12 и программного обеспечения «Docsvision 5 Web-клиент» версии 14 — платформы для управления документами и бизнес-процессами. Тестирование проводилось в контексте реализации планов по импортозамещению в сфере ИТ.

В ходе проверок использовалось автоматизированное рабочее место с операционной системой Astra Linux Common Edition релиз «Орел», загруженной с ядрами generic и hardened. На нем производились установка, запуск и тестирование функциональности «Docsvision 5 Web-клиент» версии 14. Результаты показали, что продукты полностью совместимы, и новый веб-клиент Docsvision корректно работает в среде ОС Astra Linux Common Edition, что официально подтверждено сертификатом Ready for Astra Linux, который доступен на сайте компании «Доксвижн».

Ранее «Docsvision 5 Web-клиент» версии 14 успешно прошел аналогичную сертификацию с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6.

Таким образом, российские организации, использующие любую из операционных систем линейки Astra Linux и участвующие в национальном проекте импортозамещения, теперь могут применять в своей работе «Docsvision 5 Web-клиента» версии 14.

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