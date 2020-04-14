Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE

Mail.ru Cloud Solutions предоставит клиентам облачные сервисы на основе технологий компании SUSE, независимого разработчика корпоративного ПО с открытым исходным кодом Linux.

Партнерство позволит пользователям платформы Mail.ru Cloud Solutions получить доступ к решениям SUSE корпоративного уровня для управления ИТ-инфраструктурой, оптимизации процессов разработки и сокращения издержек.

Продуктовый портфель SUSE, построенный на единой платформе SUSE Linux Enterprise, включает мультимодальную операционную систему мирового класса для разнообразных архитектур с возможностями расширения функционала, решения по управлению программно-реализуемой инфраструктурой и продукты для мониторинга и контроля жизненного цикла систем. ОС SUSE отлично зарекомендовала себя при выполнении критически-важных рабочих нагрузок и обеспечивает самую высокую в своем классе безопасность, отказоустойчивость, производительность и совместимость с ПО большинства других производителей.

Специализированная версия ОС SUSE Linux Enterprise Server — рекомендованная платформа для запуска нагрузок SAP, особенно актуальна в свете перехода на SAP Hana. ОС SUSE Linux Enterprise Server проходит регулярную сертификацию ФСТЭК и подходит для применения во всех секторах российской экономики, включая государственные структуры. Пользователи платформы Mail.ru Cloud Solutions также получат доступ к русскоязычной технической поддержке компании SUSE.

«В последние годы рынок IaaS-услуг показывает очень динамичный рост. Вместе с тем решения SUSE также становятся все более востребованными инструментами управления сложной ИТ-средой для огромного количества компаний по всему миру. Mail.Ru Cloud Solutions открывает доступ ко всем необходимым сервисам в рамках единой платформы. Благодаря партнерству мы предоставим высококачественные консолидированные средства управления инфраструктурой Linux и обеспечим экспертной технической поддержкой еще большее число пользователей», — отметил Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в России и СНГ.

«Мы стремимся обеспечить пользователей платформы Mail.ru Cloud Solutions доступом к лучшим облачным сервисам. Партнерство с SUSE упростит интеграцию и администрацию ведущих решений SAP, обеспечит высокую доступность облачных сервисов и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.