Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE

Интеграция Инфраструктура Системное ПО Облака Маркет

Mail.ru Cloud Solutions предоставит клиентам облачные сервисы на основе технологий компании SUSE, независимого разработчика корпоративного ПО с открытым исходным кодом Linux.

Партнерство позволит пользователям платформы Mail.ru Cloud Solutions получить доступ к решениям SUSE корпоративного уровня для управления ИТ-инфраструктурой, оптимизации процессов разработки и сокращения издержек.

Продуктовый портфель SUSE, построенный на единой платформе SUSE Linux Enterprise, включает мультимодальную операционную систему мирового класса для разнообразных архитектур с возможностями расширения функционала, решения по управлению программно-реализуемой инфраструктурой и продукты для мониторинга и контроля жизненного цикла систем. ОС SUSE отлично зарекомендовала себя при выполнении критически-важных рабочих нагрузок и обеспечивает самую высокую в своем классе безопасность, отказоустойчивость, производительность и совместимость с ПО большинства других производителей.

Специализированная версия ОС SUSE Linux Enterprise Server — рекомендованная платформа для запуска нагрузок SAP, особенно актуальна в свете перехода на SAP Hana. ОС SUSE Linux Enterprise Server проходит регулярную сертификацию ФСТЭК и подходит для применения во всех секторах российской экономики, включая государственные структуры. Пользователи платформы Mail.ru Cloud Solutions также получат доступ к русскоязычной технической поддержке компании SUSE.

«В последние годы рынок IaaS-услуг показывает очень динамичный рост. Вместе с тем решения SUSE также становятся все более востребованными инструментами управления сложной ИТ-средой для огромного количества компаний по всему миру. Mail.Ru Cloud Solutions открывает доступ ко всем необходимым сервисам в рамках единой платформы. Благодаря партнерству мы предоставим высококачественные консолидированные средства управления инфраструктурой Linux и обеспечим экспертной технической поддержкой еще большее число пользователей», — отметил Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в России и СНГ.

«Мы стремимся обеспечить пользователей платформы Mail.ru Cloud Solutions доступом к лучшим облачным сервисам. Партнерство с SUSE упростит интеграцию и администрацию ведущих решений SAP, обеспечит высокую доступность облачных сервисов и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Другие материалы рубрики

Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»

Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках