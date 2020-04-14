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Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В группе ЧТПЗ реализован проект по реинжинирингу бизнес-процессов кадрового администрирования и расчета заработной платы, результатом которого стало внедрение единой информационной системы по управлению персоналом и оплате труда на пяти площадках трубно-магистрального дивизиона, что повысило эффективность процессов и сократило количество форм отчетности.

Партнером в реализации проекта для 15 000 тысяч сотрудников компании выступила одна из ведущих российских консалтинговых компаний Molga Consulting. В результате описания целевых процессов, аудита и преобразования отчетных форм, шаблонов и справочников в группе ЧТПЗ была разработана и внедрена единая система по управлению персоналом и оплате труда, которая обеспечивает эффективное управление кадровыми ресурсами за счет централизации и унификации функций кадрового учета и начисления заработной платы, а также оптимизации затрат.

Новая единая система с одной базой данных объединила пять подразделений компании и снизила количество форм отчетности в 20 раз — с 2 000 до 100 единиц, а формирование отчетности теперь происходит без использования Excel. Также в рамках проекта созданы личный кабинет сотрудника с кадровой информацией и единый справочник выплат и компенсаций.

«Реинжиниринг HR-процессов компании — еще один этап реализации клиентоцентричной трансформации группы ЧТПЗ на базе цифровых технологий. Создание и внедрение единой автоматизированной системы управления персоналом повысило эффективность HR-процессов и сделало их более прозрачными, оперативными и качественными», — отметила директор по организационному развитию и персоналу группы ЧТПЗ Оксана Назарова.

«Автоматизация и трансформация кадровых процессов даст группе ЧТПЗ дополнительные конкурентные преимущества и укрепит позиции в отрасли. Успешная реализация совместного проекта — результат слаженной работы проектных команд как со стороны нашей компании, так и со стороны группы ЧТПЗ», — сказал партнер Molga Consulting Максим Родионов.

Клиентоцентричная трансформация группы ЧТПЗ на базе цифровых технологий, которая стартовала в 2018 году, включает ряд проектов по реинжинирингу и оптимизации бизнес-процессов в области управления персоналом, подготовки консолидированной отчетности, документооборота и других направлений.



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