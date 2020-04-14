Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»

«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta.

Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средств криптографической защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 с электронными ключами линейки JaCarta.

Для СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PRO/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ и JaCarta LT. Отметим, что для корректного функционирования должен быть установлен модуль поддержки токенов для КриптоПро JCP версии 2.0.

Тестирование проводилось в ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, Windows 2012 Server, Windows 2012 Server R2 и Windows 2016 Server.