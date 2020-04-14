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«Экопэт» создала электронный архив на платформе «Этлас»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Экопэт» внедрила электронный архив на платформе «Этлас». «Экопэт» производит полиэтилентерефталат под торговой маркой ЕköРet, предназначенный для производства ПЭТ-бутылок для газированных и негазированных напитков, соков, молочных продуктов, растительного масла, другой тары и упаковки пищевого назначения, в том числе изделий из листового термоформования (корексы), а также различных изделий технического, медицинского и бытового назначений.

«Экопэт» с момента создания и по сей день придерживается самых высоких стандартов работы, руководством было принято решение о внедрении в компании электронного архива документов, который должен был предоставить удаленный доступ сотрудников к архиву независимо от его местоположения, надежное и защищённое от взломов хранение документов, гибкий и быстрый поиск среди хранящихся документов, с возможность настраивания параметров поиска, возможность формирования пакета документов по сделке и привязка его к контрагенту, поддержку работы с юридически значимыми электронными документами, простой импорт документов в систему как из сетевого хранилища, так и со сканера.

В результате анализа рынка систем электронного архива и проведенного тестирования отдел автоматизации остановил свой выбор на платформе «Этлас», на которой построена одноименная система электронного архива. Платформа «Этлас» – это гибкое и современное решение, с полным спектром инструментов по построению информационных систем любой сложности.

В ходе внедрения системы была сформирована прозрачная и интуитивно понятная структура архива документов компании. Был организован автоматизированный импорт документов из ранее сформированного хранилища. В систему были импортированы договорные и кадровые документы, входящие и исходящие официальные письма, документы по исполнению договоров.

В результате внедрения компания «Экопэт» сделала еще один шаг к оптимизации производства за счет получения ряда улучшений. Формирование централизованного архива всех документов компании. Удобство защищенного доступа ко всей базе документов компании из любой точки мира. Упрощение поиска документов и связанных с ним дополнительных документов, за счет увеличение количества документов, переводимых в электронный вид. Прозрачное администрирование архива и доступ к истории изменений документа, за счет отказа от администрирования папок с документами, разбросанных по сетевому хранилищу и корпоративной сети.

В ближайших планах компании перевод в электронный архив технической документации и создание на основе электронного архива корпоративной базы знаний.

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