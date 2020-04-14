Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот

«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными документами (УПД) теперь будет проходить через облачную B2B-платформу CorePlat, разработанную компанией Edisoft.

Ранее в цепочке поставок «Леруа Мерлен» обработку данных, связанных с подтверждением доставки и формированием документов, приходилось проводить вручную.

В новой схеме на сторону платформы электронного документооборота CorePlat вынесены процессы: формирование УПД (счет-фактура + акт), создание и подписание квитанций на основании переданного УПД, передача EDI-сообщения INVOIC в торговую сеть, подписание квитанций о получении УПД, передача поставщику ответа от торговой сети, подписание уведомлений об отклонении УПД, выставление корректного счета, работа с реестрами.

Электронные УПД можно будет автоматически обрабатывать во внутренних системах, проверять заполнение данных и проводить сверки данных (номера, суммы, даты) с предварительными счетами-фактурами. Также автоматизирована передача счетов в бухгалтерию и проводка в системе Oracle.

Пилотный проект по оптимизации работы с логистическими операторами стартовал в 2019 году. После проведения серии тестов с несколькими контрагентами «Леруа Мерлен» и тонкой настройки CorePlat, начата промышленная эксплуатация обновлённой схемы работы.

Логистические компании получили возможность работать с документами через веб-кабинет платформы, для чего им достаточно лишь доступа в интернет и электронной подписи ответственного лица. Торговая сеть стала обрабатывать документы автоматически, благодаря интеграционному соединению.

Использование платформы CorePlat должно помочь деловым партнёрам сократить трудозатраты на обработку документов, минимизировать риски появления ошибок, ускорить сложные бизнес-процессы в цепочках поставок.