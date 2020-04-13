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«Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв консалтинг» закончила первый этап проекта по реализации непрофильных активов ВТБ: разработала и внедрила в эксплуатацию сайт маркетплейса КомиссиON. На ресурсе уже представлено более 4,5 тысяч объектов непрофильного имущества, выставленного на продажу.

Проект стал продолжением сотрудничества банка и «Техносерв консалтинг». ИТ-компания еще 10 лет назад создала с нуля, а затем развивала систему «ВТБ Коллекшн» – единую платформу банка по сбору просроченной задолженности. Она представляет собой CRM-систему, помогающую сформировать эффективную стратегию по взаимодействию с должником и взысканию долгов. В рамках нового проекта КомиссиОN требовалось обеспечить автоматическую загрузку данных обо всех непрофильных активах, хранящихся в системе «ВТБ Коллекшн», на собственную площадку банка – сайт по продаже залогов.

Перед «Техносерв консалтинг» была поставлена первоочередная задача – перезапустить эту площадку банка с расширением ее функционала и заложить возможность проведения всех сделок в онлайн-режиме. Интеграция CRM-системы с сайтом по продаже непрофильных активов банка заняла у команды «Техносерв консалтинг» 4 месяца. Благодаря настроенной автоматизации информация о выставленных на продажу объектах загружается в CRM-систему и одновременно синхронизируется как с собственной площадкой ВТБ, так и с другими маркетплейсами, например, ЦИАН, «Авито», «Яндекс.Недвижимость».

Обычно маркетплейсы представляют собой фронтальную экосистему, интегрированную с CRM. Проект по развитию КомиссиON уникален тем, что изолированную учетную систему бэкофисной службы банка, решающую задачу продажи непрофильных объектов, удалось интегрировать с внешним сайтом, и обеспечить свободный выбор и покупку объектов клиентами. Такой подход к реализации активов редко применяется в российской банковской сфере.

Проект по интеграции сайта с CRM-системой стал первым шагом к созданию полноценного маркетплейса, следующим этапом станет наполнение площадки дополнительными сервисами: VR-туры для выставленных квартир, внедрение кросс-ссылок на ипотечный калькулятор сайта банка, возможность оформить заявку на ипотеку и другие продукты банка. В более отдаленной перспективе – предоставление возможности онлайн-оформления сделки с любым объектом вплоть до электронной регистрации права на недвижимость. Полностью функционал площадки будет реализован до конца 2020 года, а сам сайт планируется встроить в общую экосистему банка.

«Создать не просто маркетплейс, а связанное в единое с внутренней CRM-системой решение в сжатые сроки нам помогли эффективные, отработанные за годы сотрудничества коммуникации с заказчиком, собственная экспертиза и опыт продуктовой разработки, а также итерационный подход к реализации. Процесс был трудоемким: возможности уже известных аналогичных площадок было необходимо адаптировать под потребности заказчика. Успех проекта во многом определен грамотной организацией рабочего проекта и слаженной работой распределенной команды «Техносерв консалтинг»: в проекте участвовали подразделения из Рязани, Санкт-Петербурга и Москвы», – сказал Юрий Мацыгин, директор практики Oracle «Техносерв консалтинг».

«Мы развиваем онлайн-сервисы, чтобы формировать для клиентов полностью цифровой путь, в том числе и при работе с непрофильными активами. У ВТБ многолетний опыт и глубокая экспертиза в их реализации, поэтому нам важно было разработать площадку, на которой мы могли бы автоматизировать не только процессы продажи таких объектов, но и всех связанных с ними сервисов, – отметил Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ. – Благодаря команде «Техносерв консалтинг» мы быстро разработали и запустили новую площадку. Сейчас наполняем ее дополнительными возможностями, что позволит проводить услуги по продаже, сделке, оценке, регистрации имущества в еще более комфортном и удобном для клиентов формате».

На маркетплейсе КомиссиON размещается информация о непрофильном имуществе банка и его партнеров (жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование и др.). Любой желающий может зайти на сайт и приобрести залоговые объекты. Для посетителей площадки предусмотрена возможность заказа обратного звонка из банка, консультация по выставленному активу, оформление заявки на его покупку.

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