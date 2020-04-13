Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела, которые могут быть развернуты за считанные дни. Одно из новых требований к любому бизнесу – контроль температуры тела сотрудников, а все государственные учреждения обязаны измерять температуру посетителей при входе и вводить ограничительные меры по допуску граждан с признаками заболевания.

На рынке представлена продукция разных производителей – от бесконтактных портативных измерителей температуры до автоматизированных комплексов тепловизионного контроля с автоматической идентификацией человека.

Универсальное мобильное решение для измерения температуры тела сотрудников и посетителей. Тепловизор, направленный на поток людей, автоматически определяет лица и измеряет температуру лба. При выявлении человека с повышенной температурой подается звуковой и световой сигнал.

Преимущества решения: высокая пропускная способность, групповое измерение температуры. Оптимальная точность измерения, погрешность не более ±0,3 °С. Отсутствие ложных срабатываний, температура измеряется только на лбу человека. Автоматическое выявление людей с повышенной температурой. Наличие световой и звуковой индикации. Время инсталляции – 30 минут. Возможность детектировать наличие маски на человеке.

В составе решения: комбинированный тепловизор с оптическим и тепловизионным каналом, калибратор (черное тело), штативы, ПО для установки на ПК или ноутбук, видеорегистратор с искусственным интеллектом (опционально).

Автоматизированное решение для контроля температуры сотрудников офисов, предприятий, производственных площадок. Системы контроля и управления доступом оснащаются модулями распознавания лиц и измерения температуры. Проход осуществляется «по лицу» с одновременным измерением температуры на лбу. В случае повышенной температуры доступ запрещается.

Особенности решения: полностью автоматизированное решение, не требующее присутствия оператора. Запись данных о лицах с повышенной температурой, оповещение ответственных. Точность измерения ±0,5 °С. Отсутствие ложных срабатываний. Световая и звуковая индикация.

Автоматический контроль температуры в точках доступа на объекты транспортной инфраструктуры, культурно-массовые мероприятия, в фитнес-центры, госучреждения. Решение позволяет в автоматическом режиме определить температуру на лбу проходящего через металлоискатель человека.

Функциональные особенности: определение людей с повышенной температурой без участия оператора. Световая и звуковая индикация. Точность измерения ±0,5 °С. Отсутствие ложных срабатываний. Готовое «решение из коробки».

Компактное решение для контроля температуры сотрудников сферы услуг, офисов и салонов территориально распределенных компаний (банки, страховые, почтовые отделения, салоны связи и др). В решении используются напольные или настенные терминалы учета рабочего времени с функциями идентификации сотрудника и измерения температуры. В случае выявления человека с повышенной температурой устройство издает световой и звуковой сигнал, а данные сохраняются в системе учета рабочего времени.

Особенности решения: определение людей с повышенной температурой без участия оператора. Вывод на экран измеренной температуры. Сбор информации о состоянии здоровья персонала, оповещение ответственных лиц. Точность измерения ±0,5 °С.

Недорогое решение для измерения температуры сотрудников и посетителей микробизнесов и внутриофисного использования. На экране термографа выделяется участок изображения с повышенной температурой, оператор принимает решение о необходимости дополнительного контроля.

Ключевые особенности: работает из коробки (plug and play). Возможность установки на штатив. Измерение на безопасном расстоянии (более 1 м).

Другие материалы рубрики

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

IBM возрождает мертвый язык программирования

«Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда

Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках