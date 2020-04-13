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Распознавание документов Smart IDReader будет интегрировано в приложение Moneza

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Микрокредитная компания «Макро» (бренд Moneza), входящая в международную финансовую группу TWINO, заключила соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком систем распознавания документов Smart Engines. Соглашение предполагает интеграцию и внедрение системы искусственного интеллекта в приложение Moneza для автоматизации ввода пользовательских данных и идентификации действующих и новых клиентов при оформлении онлайн-заявок на кредит.

Внедрение технологии Smart IDReader в клиентское онлайн-приложение компании Moneza, обеспечит простую, быструю и безопасную процедуру регистрации новых пользователей и идентификацию действующих клиентов. С внедрением Smart IDReader компания сможет оперативно сверять введенную заемщиком информацию с данными, указанными в его паспорте. Технология может эффективно использоваться для пресечения мошеннических действий, например, с помощью чужих или подложных документов.

При этом проводится автоматическая проверка паспорта на наличие признаков подделки, на основании распознавания машиночитаемой зоны и интеллектуального анализа областей, содержащих защитные элементы.

Smart IDReader обеспечивает безопасность обработки персональных данных и позволяет минимизировать риск утечки образа документа, так как в процессе распознавания изображения документов обрабатываются полностью автономно в контуре безопасности МКК «Moneza» и не передаются на ручную обработку сотрудникам внешних сервисов.

«Когда все сервисы, предоставление которых остается актуальным даже в режиме изоляции, – финансовые услуги, страхование, медицина – переходят полностью в онлайн, очень важно, чтобы этот переход никак не отразился на безопасности обращения с пользовательскими данными. Именно поэтому наша компания обозначает безопасность пользовательских данных высшим приоритетом. Мы предлагаем нашим клиентам - финансовым организациями, ориентированным на увеличение доли автоматизации и дистанционное обслуживание, – программный продукт, отвечающий самым жестким требованиям международных регламентов по обращению с персональными данными», - сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше приложение как можно меньше зависело от операторов и внешних условий. Мы полностью переходим в онлайн, экономим время наших клиентов, делаем ответственный процесс получения срочных займов быстрым, простым и безопасным. Мы хотим, чтобы наш сервис был современным, технологичным, инновационным и не уступал по уровню пользовательского комфорта лучшим мировым образцам. В этом плане разработки российских ученых высокого мирового уровня позволяет нам повышать качество и удобство нашего приложения», - отметил генеральный директор TWINO в России Ашот Торосян.

Клиентское приложение МКК «Moneza» получило в марте 2020 года специальную премию портала banki.ru в номинации «Онлайн заявка на заём» за популярность, технологичность и качественный сервис.



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