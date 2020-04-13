Datadome завершил проектирование инженерных систем ЦОД для «Релком дата»

Специалисты компании Datadome завершили разработку проектной документации стадии «Р» для нового дата-центра компании «Релком дата» в Москве. Площадь дата-центра составит 600 м2, а общая мощность превысит 1 тыс. кВА.

В феврале 2020 г. специалисты Datadome завершили выполнение работ над проектной документацией стадии «Р» для нового центра обработки данных в Москве. Заказчиком выступила «Релком дата» ― первая советская и российская компьютерная сеть, основанная еще в 1990 г. Площадь нового объекта составит 600 м2, а его мощность достигнет 1033 кВА. Проект выполнен с учетом всех требований для соответствия уровню надежности Tier III. Кроме того, проект электроснабжения ЦОД был согласован в Ростехнадзоре.

Андрей Павлов, генеральный директор Datadome, сказал: «Я рад, что мы смогли качественно и в срок выполнить разделы проектной документации инженерных систем нового ЦОД высокого уровня надежности для компании с богатым опытом в эксплуатации ЦОД. Уверен, что будущий дата-центр поможет расширить предложение компании "Релком дата" на рынке услуг ЦОД, а наша команда всегда будет рада помочь в дальнейшей реализации этого проекта и осуществлении новых».

В рамках договора командой специалистов были выполнены разделы проектной документации инженерных систем ЦОД: архитектурно-строительные и конструктивные решения; система фальшпола Datafloor; система электроснабжения: система холодоснабжения и вентиляции; системы противопожарной защиты.