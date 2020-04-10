Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Veeam Software отмечает 10-летие партнерской VCSP-программы Veeam для облачных и сервис-провайдеров скидками, обновлениями и выпуском новой версии Veeam Service Provider Console v4. Эта версия включает в себя новые возможности, упрощающие для сервис-провайдеров удаленное управление клиентскими Veeam-окружениями и их мониторинг. Партнеры по VCSP получают новую версию консоли бесплатно.

Программа VCSP, запущенная в марте 2010 года, помогает сервис-провайдерам максимально эффективно использовать продукты Veeam, предлагая на их базе качественные и прибыльные решения по резервному копированию как услуги (BaaS) и аварийному восстановлению как услуги (DRaaS). Благодаря более чем 25 000 партнерам — провайдерам облачных услуг и сервисов – VCSP-программа сообщила об увеличение выручки (ARR) на 33% в IV кв. 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Спустя десять лет с момента запуска Veeam продолжает повышать ценность и инновационность программы VCSP.

«Видение Veeam всегда заключалось в том, чтобы предлагать клиентам простые, гибкие и надежные решения по резервному копированию. Некоторые заказчики предпочитают устанавливать и администрировать собственные решения по резервному копированию и восстановлению, другие же предпочитают приобретать их в формате услуг. Именно поэтому Veeam создала экосистему облачных и сервис-провайдеров, благодаря которой компании любого размера могут получить решение на базе Veeam, которое предоставляется в оптимальном для них варианте, — сказал Джим Крюгер (Jim Kruger), директор по маркетингу Veeam. — По случаю десятилетия программы VCSP мы представляем новые скидки и возможности, которые помогут поставщикам облачных услуг выгодно расширять свой бизнес в области BaaS- и DRaaS-решений. Сегодня многие наши партнеры по VCSP сообщают о двузначном, а то и трехзначном росте своих бизнесов. Мы сфокусированы на стратегии «вместе лучше» и уверенно смотрим в будущее, чтобы отметить новые успехи с нашими VCSP-партнерами».

К 10-летию VCSP-программы Veeam представила новые скидки и обновления для ее участников на 2020 год. Точечная скидка на издание Enterprise Plus. Благодаря снижению цены на Veeam Backup & Replication Enterprise Plus Edition на 15% партнеры могут предлагать лучшие возможности Veeam и создавать конкурентоспособные решения по BaaS и DRaaS с более высокой прибыльностью.

Скидки по договорам объемного хранения (VRA). Новые уровни VCSP VRA помогают получать дополнительную прибыль, предоставляя бонусы новым партнерам, готовым взять на себя обязательства перед Veeam и нашими долгосрочными партнерами.

Универсальная лицензия Veeam (VUL). Программа «Оплата по мере роста» позволяет использовать в полной мере все возможности Veeam, легко создавая и расширяя любые предложения по BaaS и DRaaS на базе продуктов Veeam без высоких капитальных затрат.

VCSP Pulse. Партнеры из регионов EMEA и APJ получают возможность, как и более 6 000 партнеров из Северной Америки, подключаться порталу, объединяющему Veeam, агрегаторов и партнеров в рамках единой специально созданной платформы, обеспечивающей простоту и надежность, необходимые для создания масштабируемых BaaS- и DRaaS-решений на базе Veeam.

В дополнение к новым скидкам по программе VCSP и изменению ее уровней Veeam объявила о выпуске новой версии Veeam Service Provider Console v4. Продукт, ранее известный как Veeam Availability Console, теперь включает в себя возможности удаленного мониторинга и управления данными, интегрированные с ConnectWise Automate. Интеграция позволяет консолидировать данные заказчиков в едином пользовательском интерфейсе, что уменьшает потребление ресурсов и сокращает время обслуживания запросов клиентов. В результате провайдеры могут уделить больше времени развитию бизнеса, сократив временные затраты на решение административных задач.

Veeam Service Provider Console v4 упрощает предоставление услуг на базе Veeam — благодаря новым возможностям для масштабирования партнерских предложений, сотрудничеству с канальными партнерами и управлению решениями Veeam из единого интерфейса. В числе новых возможностей. Усовершенствованная система отчетов об использовании для автоматической подготовки комплексных отчетов об использовании по всем видам нагрузок без затрат времени на ручное агрегирование данных по точкам и рабочим нагрузкам.

Полная поддержка Veeam Backup & Replication™ v10, позволяющая в полной мере использовать мощные новые возможности NAS Backup и Veeam Agent для Microsoft Windows v4.

Улучшенный интерфейс API. Возможность создания передовых способов автоматизации для сервис-провайдеров и их клиентов через новый RESTful API. Использования API теперь распространяется и на реселлеров.

Новая версия Veeam Service Provider Console v4 доступна прямо сейчас и бесплатна для всех партнеров программы VCSP.



Другие материалы рубрики

«Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда

Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов

Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet

ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания

ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках