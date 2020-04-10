Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4

Veeam Software отмечает 10-летие партнерской VCSP-программы Veeam для облачных и сервис-провайдеров скидками, обновлениями и выпуском новой версии Veeam Service Provider Console v4. Эта версия включает в себя новые возможности, упрощающие для сервис-провайдеров удаленное управление клиентскими Veeam-окружениями и их мониторинг. Партнеры по VCSP получают новую версию консоли бесплатно.

Программа VCSP, запущенная в марте 2010 года, помогает сервис-провайдерам максимально эффективно использовать продукты Veeam, предлагая на их базе качественные и прибыльные решения по резервному копированию как услуги (BaaS) и аварийному восстановлению как услуги (DRaaS). Благодаря более чем 25 000 партнерам — провайдерам облачных услуг и сервисов – VCSP-программа сообщила об увеличение выручки (ARR) на 33% в IV кв. 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Спустя десять лет с момента запуска Veeam продолжает повышать ценность и инновационность программы VCSP.

«Видение Veeam всегда заключалось в том, чтобы предлагать клиентам простые, гибкие и надежные решения по резервному копированию. Некоторые заказчики предпочитают устанавливать и администрировать собственные решения по резервному копированию и восстановлению, другие же предпочитают приобретать их в формате услуг. Именно поэтому Veeam создала экосистему облачных и сервис-провайдеров, благодаря которой компании любого размера могут получить решение на базе Veeam, которое предоставляется в оптимальном для них варианте, — сказал Джим Крюгер (Jim Kruger), директор по маркетингу Veeam. — По случаю десятилетия программы VCSP мы представляем новые скидки и возможности, которые помогут поставщикам облачных услуг выгодно расширять свой бизнес в области BaaS- и DRaaS-решений. Сегодня многие наши партнеры по VCSP сообщают о двузначном, а то и трехзначном росте своих бизнесов. Мы сфокусированы на стратегии «вместе лучше» и уверенно смотрим в будущее, чтобы отметить новые успехи с нашими VCSP-партнерами».

К 10-летию VCSP-программы Veeam представила новые скидки и обновления для ее участников на 2020 год. Точечная скидка на издание Enterprise Plus. Благодаря снижению цены на Veeam Backup & Replication Enterprise Plus Edition на 15% партнеры могут предлагать лучшие возможности Veeam и создавать конкурентоспособные решения по BaaS и DRaaS с более высокой прибыльностью.

Скидки по договорам объемного хранения (VRA). Новые уровни VCSP VRA помогают получать дополнительную прибыль, предоставляя бонусы новым партнерам, готовым взять на себя обязательства перед Veeam и нашими долгосрочными партнерами.

Универсальная лицензия Veeam (VUL). Программа «Оплата по мере роста» позволяет использовать в полной мере все возможности Veeam, легко создавая и расширяя любые предложения по BaaS и DRaaS на базе продуктов Veeam без высоких капитальных затрат.

VCSP Pulse. Партнеры из регионов EMEA и APJ получают возможность, как и более 6 000 партнеров из Северной Америки, подключаться порталу, объединяющему Veeam, агрегаторов и партнеров в рамках единой специально созданной платформы, обеспечивающей простоту и надежность, необходимые для создания масштабируемых BaaS- и DRaaS-решений на базе Veeam.

В дополнение к новым скидкам по программе VCSP и изменению ее уровней Veeam объявила о выпуске новой версии Veeam Service Provider Console v4. Продукт, ранее известный как Veeam Availability Console, теперь включает в себя возможности удаленного мониторинга и управления данными, интегрированные с ConnectWise Automate. Интеграция позволяет консолидировать данные заказчиков в едином пользовательском интерфейсе, что уменьшает потребление ресурсов и сокращает время обслуживания запросов клиентов. В результате провайдеры могут уделить больше времени развитию бизнеса, сократив временные затраты на решение административных задач.

Veeam Service Provider Console v4 упрощает предоставление услуг на базе Veeam — благодаря новым возможностям для масштабирования партнерских предложений, сотрудничеству с канальными партнерами и управлению решениями Veeam из единого интерфейса. В числе новых возможностей. Усовершенствованная система отчетов об использовании для автоматической подготовки комплексных отчетов об использовании по всем видам нагрузок без затрат времени на ручное агрегирование данных по точкам и рабочим нагрузкам.

Полная поддержка Veeam Backup & Replication™ v10, позволяющая в полной мере использовать мощные новые возможности NAS Backup и Veeam Agent для Microsoft Windows v4.

Улучшенный интерфейс API. Возможность создания передовых способов автоматизации для сервис-провайдеров и их клиентов через новый RESTful API. Использования API теперь распространяется и на реселлеров.

Новая версия Veeam Service Provider Console v4 доступна прямо сейчас и бесплатна для всех партнеров программы VCSP.