«Ред софт» и «Диалог-транс» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред софт» и «Диалог-транс» подтвердили совместимость и корректность работы АРМ ШН системы АБЦМ-А производства «Диалог-транс» с операционной системой РЕД ОС производства «Ред софт». Результаты тестирования закреплены двусторонним сертификатом.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Программное обеспечение автоматизированного рабочего места электромеханика службы автоматики и телемеханики (АРМ ШН) предназначено для контроля работы системы автоматической блокировки с централизованным размещением аппаратуры (АБЦМ-А). Система предназначена для интервального регулирования движения поездов на перегонах.

«РЕД ОС была выбрана после анализа нескольких операционных систем, показав наилучшее соответствие тем задачам, которые мы решаем при разработке своих программно-аппаратных комплексов. Использование российских операционных систем в продуктах «Диалог-транс», позволяет нам создать полностью импортонезависимые системы для управления движением поездов», – сказал Александр Колочко, директор «Диалог-транс».

«Ред софт продолжает расширять список отечественных продуктов совместимых с РЕД ОС, разнопрофильность которых позволяет предложить заказчику решения для деятельности в самых разных сферах», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».