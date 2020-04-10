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Microsoft инвестирует $20 млн для борьбы с COVID-19 с помощью ИИ

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft инвестирует $20 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках программы AI for Health, цель которой – предоставить компаниям, некоммерческим организациям и ученым в сфере здравоохранения доступ к инструментам искусственного интеллекта, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам. Компания приняла решение о расширения программы, чтобы помочь тем, кто сейчас занимается поиском средств для борьбы с одной из важнейших проблем сегодняшнего дня – коронавирусом COVID-19.

Технологии могут сыграть решающую роль во многих аспектах, связанных с борьбой с COVID-19, начиная с аналитики векторов распространения вируса до определения эффектов лечения. Инициатива будет сфокусирована на 5 основных направлениях.

Аналитика данных. Информирование для обеспечения безопасности людей.

Лечение и диагностика. Проведение исследований для разработки вакцин и способов диагностики и лечения заболевания.

Распределение ресурсов. Разработка рекомендаций по распределению ограниченных ресурсов, таких как места в больницах и медицинское оборудование.

Распространение достоверной информации. Поддержка достоверной информации для минимизирования количества ложных новостей.

Научные исследования. Поддержка научной деятельности, чтобы позволить лучше изучитьCOVID-19.

Эта инициатива стала частью глобальных усилий Microsoft по борьбе с COVID-19, в рамках которых компания в том числе предоставляет возможности дистанционного обучения и удаленной работы.

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