ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID

Департамент ИТ группы компаний «Силтэк» разработал новое специализированное программное обеспечение для работы с RFID-технологиями. Программный продукт предназначен для использования с электронными ушными бирками для идентификации животных S-Tag Animal и другими. По сути, электронная метка – это номер своеобразного электронного паспорта животного, в котором зафиксированы все его показатели в базе данных программного обеспечения: вес, размеры, родители, даже местонахождение и т.д. Программа позволяет создавать определенные контрольные события: вакцинация, зоотехнические процедуры, осеменение и др.

«Когда мы стали анализировать потенциал этого продукта, то поняли, что архитектура и логика его построения позволяет применять его к любому объекту, например, промышленному оборудованию, - сказал Богдан Зинченко, руководитель направления «Идентификация в животноводстве и АПК» Департамента технологий сохранности группы компаний «Силтэк». - У него также есть стартовые параметры (производительность, местонахождение) и есть контрольные события, которые можно создавать (сервисное обслуживание, перенастройка, ремонт)».

Продукт выполнен в виде приложения для профессиональных мобильных RFID-считывателей, которые собирают и обрабатывают информацию только с радиометок, но и на основе штрих-кода и передают ее на электронную почту всем заинтересованным лицам. Данное решение предусматривает ведение локальной базы данных на самом мобильном устройстве, что позволяет ему быть абсолютно автономным.

«Однако если у нас появятся заказчики, которые захотят интегрировать мобильный контур в свою серверную часть, мы без труда сможем это сделать, - отметил Зинченко. - Но уже в данном виде, в каком существует этот продукт, его можно применять для управления оборудованием на производстве, запасами, транспортным парком, складским хозяйством. Мы можем модифицировать данное решение под любую специфику».

Направление признано в ГК «Силтэк» одним из стратегических. В связи с расширением деятельности и активной ориентацией на рынок RFID-услуг в компании значительно усилилось движение в сторону информационных технологий. Ранее были разработаны программные продукты для применения в сфере средств индивидуальной защиты персонала и дополнительного контроля периметра помещений с использованием RFID-меток. Данное решение уже применяется в различных отраслях экономики.