«1С» рассказала о переходе на удаленку и организации работы в условиях коронавируса

Партнеры «1С» в 100 городах провели Единый онлайн-семинар. К интернет-трансляции подключились десятки тысяч бухгалтеров и руководителей предприятий. Слушатели узнали о том, как с помощью решений «1С» быстро перейти на удаленную работу, организовать учет и перестроить бизнес-процессы для эффективной работы в период карантина по коронавирусу.

Ключевыми темами мероприятия стали: решения 1С для условий коронавируса – бухгалтеры работают из дома, помогают своим предприятиям, обзор последних «коронавирусных» изменений законодательства, затрагивающих бизнес и бухгалтеров, «1C:Зарплата и управление персоналом». Отражение изменений законодательства, связанных с коронавирусом.

Эксперты «1С» и ее партнеры рассказали о серьезных изменениях законодательства, произошедших за последнее время, о том, как эти изменения сказываются на деятельности предприятий и как перестроить процессы управления и учета, чтобы снизить финансовые риски и организовать эффективную работу в кризисных условиях. Одно из важнейших за последнее время изменений – перенос сроков сдачи отчетности и уплаты налогов для малого и среднего бизнеса. Возможность отсрочки установлена Постановлением Правительства от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», вступившим в силу 6 апреля 2020 года. Участникам Единого онлайн-семинара разъяснили, на какой срок можно отложить предоставление отчетности, какие организации и ИП получат отсрочку по налоговым платежам.

Слушатели узнали об облачных и безоблачных решениях «1С», которые помогают в короткие сроки организовать удаленную работу и взаимодействие сотрудников, перевести в онлайн торговую деятельность, автоматизировать службу доставки, обеспечить оперативный контроль состояния бизнеса.

Для перехода на удаленную работу с типовыми или незначительно доработанными версиями программ «1С» рекомендуется использовать облачный сервис 1CFresh.com («1С:Предприятие через интернет»).

За 10 лет работы огромное количество пользователей уже убедились в надежности и безопасности сервиса, его уровень доступности для Москвы составил в 2019 г. 99,96%, круглосуточный 99,69%. Партнеры «1С» помогут клиентам перенести в облако базы со всеми накопленными данными, забивать все заново вручную не потребуется.

Нетиповые, серьезно доработанные и отраслевые решения 1С партнеры помогут перенести в облачный сервис «1С:Готовое рабочее место». Он позволяет конфигурировать и обновлять облачные версии программ так же, как при обычной работе в офисе. Современные инфраструктурные решения от «1С» и Mail.ru обеспечивают высокую надежность и безопасность, масштабируемость и скорость работы.

Для тех, кто не готов отдавать свои базы данных в облако, наиболее подходящим вариантом станет безоблачный сервис «1С:Линк». Он позволяет быстро и безопасно подключиться к программам "1С", установленным в офисе, с любого компьютера, где есть интернет.

Удаленную работу с первичными бухгалтерскими документами можно организовать с помощью сервиса «1С-ЭДО», который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами и автоматически заносить в учетную систему приходные накладные, акты, счета-фактуры и т.д. Если контрагенты компании еще не пользуются программами «1С» для обмена документами можно использовать бесплатный облачный 1С:Клиент ЭДО.

Сейчас в облачном сервисе «1С:Фреш» тестируется новый сервис по распознаванию документов. Он позволяет распознавать загруженные фотографии первички и сразу заносить их в «1С:Бухгалтерию» в качестве документов, с разнесением данных по необходимым полям в программе.

Решения и сервисы «1С» помогают быстро решить жизненно необходимые сегодня торговле задачи по переводу продаж в онлайн и автоматизации доставки. Прямо из программы «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) можно создать интернет-магазин одним кликом на сервисе 1С-UMI и наладить прием удаленных платежей.

Для автоматизации службы доставки не обязательно закупать курьерам дорогие кассы. Достаточно установить на смартфоны курьеров бесплатное приложение «1С:Мобильная касса», подключить их к облачному сервису «1C-Касса» и к единственному, удаленному, кассовому аппарату, на котором будут пробиваться чеки по всем продажам курьеров. Для приема заказов, звонков и заявок в 1С:УНФ реализованы готовые функции CRM, можно оперативно подключить интернет-телефонию, настроить переадресацию, организовать мобильную коммуникацию с курьерами и клиентами.

До 1 июня 2020 года «1С» предоставляет пользователям возможность бесплатно воспользоваться пакетом решений «1С-Просто», которые позволят в самые короткие сроки запустить интернет-магазин, организовать курьерскую доставку, дополнительные рабочие места кассиров и товарный учёт в торговых точках.

Для организаций, переводящих сотрудников на удаленную работу, выпущен антикризисный комплект самой мощной версии системы «1С:Документооборот КОРП» со встроенными функциями и методиками для организации эффективной дистанционной работы и взаимодействия сотрудников. Прямо в «1С:Документообороте» можно совершать видеозвонки, проводить видеоконференции и видеопрезентации, в т.ч. с демонстрацией экранов, организовывать групповые чаты, обмениваться мгновенными сообщениями. Временная лицензия на 180 дней стоит всего 10 000 рублей.

Партнеры 1С напомнили слушателям о том, как много может сделать современный бухгалтер, чтобы поддержать свое предприятие в кризис. Например, вовремя проинформировать руководителя о наиболее важных для бизнеса законодательных изменениях, проанализировать, какими льготами может воспользоваться компания, составить в «1С:Бухгалтерии» отчет о дебиторской задолженности, выполнить экспресс-анализ финансового состояния компании, подсказать, кому из клиентов приостановить поставки за неуплату, какие товары приносят прибыль, а какие стали убыточными и их лучше свернуть и т.д.

Для оперативной информационной поддержки предприятий и их сотрудников «1С» запустила интернет-ресурс anticrisis.1c.ru. На сайте размещены статьи и видеоролики об организации удаленной работы с помощью программ и сервисов «1С», публикуются ответы на наиболее частые вопросы пользователей и практические кейсы успешного перевода бизнеса в онлайн, размещена информация об антикризисных онлайн-курсах обучения работе с программами 1С.

На портале «1С:ИТС» ежедневно обновляется тематическая подборка «Бизнес в условиях COVID-19», которая включает мониторинг изменений в законодательстве и программах «1С», комментарии, документы о поддержке бизнеса, особенностях учета и предоставления отчетности в период коронавируса, важную информацию для руководителей, разрабатывающих антикризисные меры.